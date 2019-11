Darauf hatten die Teilnehmerinnen intensiv trainiert. Fünf neue Mädchen, die erst seit kurzem Mitglied im Turnverein Villingen sind, wurden mit großem Erfolg in die Darbietungen integriert. Der Wettbewerb beinhaltete 14 Kategorien und 26 Gruppen traten an diesem Tag auf. In der Kategorie Showtänze/Thementänze/Freestyle mit Hebungen gewannen die Villinger Mädchen Gold und schafften die Qualifikation zur German Dance Trophy, die nächstes Jahr in Baden Württemberg stattfindet.