Villingen-Schwenningen vor 6 Stunden

Göhrleweg Pfaffenweiler: Einbrecher steigen in mehrere Wohnungen ein

Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in mehrere Wohnungen in einem Haus im Göhrleweg in Pfaffenweiler eingestiegen. Dies berichtet jetzt die Polizei.