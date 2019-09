Was machen unsere Stadträte in nichtöffentlicher Sitzung? Der geneigte Bürger würde wohl annehmen: Sie beraten ernst- und gewissenhaft vertrauliche und bedeutsame Angelegenheiten, um die Geschicke der Stadt verantwortungsvoll zu lenken. Gewiss, gewiss.

Doch der neue Oberbürgermeister Jürgen Roth hat das Spektrum nichtöffentlicher Betätigungen diese Woche um eine neue Spielart erweitert: Er drillte seine Stadträte hinter verschlossener Tür heimlich im Umgang mit dem neuen digitalen Abstimmungssystem, das an die Mikrofonanlage gekoppelt ist. Über die Hintergründe können wir nur rätseln. Möglicherweise will sich Roth ähnliche Blamagen in der Öffentlichkeit ersparen, wie sie sein Amtsvorgänger Rupert Kubon zweimal erlitten hat.

Diesem entglitten die Abstimmungsvorgänge seiner Gemeinderäte mit der neuen Technik zweimal vollständig. Vermutlich deshalb hatte er die Stadträte bereits um 16.45 Uhr zur nichtöffentlichen Sitzung einbestellt. Und da es nicht viel zu beschließen gab, ließ er die Stadträte eine halbe Stunde lang den Umgang mit der digitalen Abstimmungsanlage exerzieren.

Das war angeblich nicht völlig unnötig. Einige zeigten nach Darstellung von Sitzungsteilnehmern durchaus Mängel im Umgang mit der neuen Technik. Obwohl diese eigentlich simpel gestrickt ist: Es gibt drei Köpfe: Einen für „Ja“, einen für „Nein“ und einen für „Enthaltung“. „Es war wie im Kindergarten“, unkte ein Betroffener. Wenig amüsiert war ein anderer darüber, dass die Stadträte die Bluetooth-Funktion ihrer Handys deaktivieren mussten.

Damit es nicht zu Frequenzstörungen bei der Abstimmungsanlage kommt. Soviel zur Störanfälligkeit. Was aber einige Stadträte gar nicht verstanden: Nach dem sie fleißig geübt hatten, ließ der OB die Stadträte in der anschließenden öffentlichen Sitzung wieder von Hand abstimmen. So richtig traut er seinen Pappenheimern offenbar doch nicht. Vielleicht gibt es ja noch ein paar nichtöffentliche Trainings-Einheiten...