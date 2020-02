Das wird eine gruselige Sache der diesjährige Glonkiball, die Regisseure laden ins „Hotel Glonkivanien„ ein, wo Graf Dracula und viele andere Blutsauger ihr Unwesen treiben. „Aber es wird ganz bestimmt nicht blutrünstig“, verspricht Steve Kuschal, der gemeinsam mit Michael Walther und Bernd Armbruster Regie führt. Das Trio ist hochzufrieden mit den bisherigen Proben, den vielen tollen Ideen der Akteure und den einzelnen Nummern: „Das wird richtig super.“

Seit September laufen die Vorbereitungen für die beiden Glonkibälle am Donnerstag, 20. Februar und Freitag, 21. Februar in der Neuen Tonhalle auf Hochtouren. Ab Montag beginnen die Proben in der Tonhalle: „Das ist schon ein ganz besonderer Moment“, weiß Steve Kuschal. Erstmals tragen alle die Kostüme, das Licht wird abgestimmt und die aufwändige Kulisse steht dann. „Da haben unsere Bühnenbauer wirklich unglaubliches geleistet“, schwärmt Michael Walther. Das Ziel der drei Regisseure, die in dieser Zusammensetzung mit dem letztjährigen Ball unter dem Motto „Deutschlandreise“ ihre Premiere gefeiert haben, ist klar: „Wir wollen noch eins drauflegen.“

Die drei Regisseuredes Glonkiballs: Bernd Armbruster, Steve Kuschal und Michael Walther vor einer Wand mit lauter Fledermäusen, ein Hinweis auf das Ballmotto „Hotel Glonkivanien“. Bild: Uhrig | Bild: BlichwinkelVS

Sie wollen natürlich nicht allzuviel preisgeben: „Die Leute sollen ja kommen und einen tollen Abend im Hotel Glonkivanien erleben“, so Bernd Armbruster. Aber soviel verraten die Regisseure: Es wird ein Team von acht Moderatoren geben und der ganze Ball ist wie ein Theaterstück in mehreren Akten aufgebaut. „Es ist wie beim Fernsehen, man verpasst was, wenn man rausgeht“, erzählt Kuschal. „Allerdings gibt es bei uns keine Werbung“, ergänzt Bernd Armbruster lachend.

Insgesamt sind mehr als 150 Akteure aller Altersstufen auf und hinter der Bühne dabei und sorgen dafür, dass die Besucher bestens unterhalten werden. Nach Aussage der Regisseure gibt es einen bunten Mix an fetzigen Tanznummern, Auftritten der einzelnen Züge und Sprechnummern. „Es ist einfach auch beim Ball zu spüren, dass sich die Glonki-Gilde verjüngt hat“, berichtet Steve Kuschal.

Es gebe quer durch alle Züge einen guten Zusammenhalt. Besonders aufwändig wird beim diesjährigen Motto die Maske: So sind sechs Helferinnen im Einsatz, die die Akteure so schminken, dass sie gut ins Hotel Glonkivanien passen. Besucher, die sich bei ihrer Kostümierung gerne am Motto orientieren, können sich in den Animationsfilmen Hotel Transilvanien Tipps und Anregungen holen.

Jetzt hoffen die Regisseure vor allem auf regen Besuch am Schmotzige Dunschdig, dieser Ballabend ist seit vielen Jahren das Sorgenkind der Glonki-Gilde. An diesem Abend ist überall in der Stadt viel geboten und die Glonkis haben Mühe, diese Veranstaltung voll zu bekommen. Anders sieht es am Freitag aus, dieser Termin ist fast immer ausverkauft.

„Man kann sich natürlich auch super bei uns auf die Fasnet einstimmen und dann noch weiterziehen“, so Michael Walther. Der Glonki-Ball quasi als Warm-Up für einen Abend in der Färberstraße. Natürlich sei es schön, wenn die Besucher auch nach dem Programmende bleiben: „Da ist ja einiges geboten, wir haben ja DJ Kälble, der dann nach dem Programm für Partystimmung sorgt.“ In früheren Jahren sei an diesem Donnerstag kaum etwas los gewesen in der Stadt, aber das hat sich geändert und die Glonkis können ja nicht weg von diesem Termin, wenn sie zwei Bälle machen wollen: Alle anderen Termine sind besetzt.