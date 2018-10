von Roland Dürrhammer

Es war eine ganz besondere Spende, die der Förderverein des Tannheimer Freibades vom ältesten Bürger im Ort erhalten hat. Alfons Schwörer wurde jetzt 96 Jahre alt und bei der Familienfeier wurde ein Teil seiner Kunstwerke, die er in Tiffany-Glaskunst selbst geschaffen hat, zu Gunsten des Tannheimer Freibades versteigert.

Mit einem Spiegel in Tiffany-Technik gearbeitet fing 1993 alles an. „Ich habe den Spiegel in St. Märgen gesehen und sagte: Das kann ich auch“, erzählt Schwörer und belegte drei Volkshochschulkurse, um die Kunst mit dem Glas, der Kupferfolie und dem Lötzinn zu erlernen. In der knappen Freizeit, die er hatte, sind unzählige Werke entstanden. Kleine Tischuhren, Bilder mit tausenden von Glasmosaiken, Tisch- und Hängeleuchten und die Tannheimer Kirche, die er als Tiffany-Bild gestaltete. Ein altes Foto in Schwarz-Weiß diente als Vorlage für die Schablone. Auch den passenden Holzrahmen hat er selber hergestellt. „Ich habe mir dazu eine kleine Werkstatt mit Hobelmaschine, Kreissäge und einer Bandsäge zum Glasschneiden eingerichtet“, erzählt Schwörer, der auch heute noch in seiner Werkstatt Tiffany-Kunstwerke herstellt. Aber nicht nur das Glas hat es ihm angetan, sondern auch Brettspiele aus Holz kommen aus seiner Werkstatt.

Was er noch alles an Projekten hat, wollte er nicht verraten, und lies keinen Blick in seine Werkstatt zu. „Mir liegt sehr daran, dass das Tannheimer Freibad erhalten bleibt, und es muss viel mehr geholfen werden“, fordert Schwörer und würde am Liebsten die ganze Region dazu rebellisch machen.

Den Hof habe sein Sohn übernommen und mit 80 Jahren habe er noch in der Landwirtschaft mitgeholfen. „Jetzt mit 96 Jahren bin ich noch Koch geworden und mache den Haushalt, nachdem meine Frau durch ein Schlaganfall an einem Rollator gehen muss“, sagt Schwörer.

Trotz allem bleibt ihm noch Zeit, die er in seiner Werkstatt verbringen kann. Es gibt noch viele Tiffany-Kunstwerke im Hause Schwörer und mit einem schlitzohrigen Grinsen sagt er zu Doris Riesle vom Förderverein: „Wir werden uns wiedersehen, aber nicht zum Kaffeetrinken im Freibad.“ Über 636 Euro aus dem Erlös der Versteigerung freute sich der Förderverein.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein