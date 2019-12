von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Eine große junge Gemeinde verabschiedete Erzieherin Gisela Wintermantel jetzt mit einem Familiengottesdienst in der Markuskirche mit Gemeindediakonin Christine Janke in den Ruhestand. Über 42 Jahre hat Gisela Wintermantel sich in der Kindertagesstätte am Golden Bühl engagiert um die Betreuung und Erziehung der Jüngsten in diesem Wohngebiet gekümmert. Sichtbar bewegt nahm sie jetzt von dieser Aufgabe Abschied, die sie mit viel Herzblut wahrgenommen hat.

9418 Zur Verabschiedung von Gisela Wintermantel in den Ruhestand sangen die Markus-KiTa-Kinder im Familiengottesdienst in der Markus-Kirche ihrer langjährigen ein Segenslied. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Der Golden Bühl zählt zu den jüngeren Villinger Stadtbezirken. Mit den zahlreichen jungen Familien und älteren Menschen, die sich hier ansiedelten, entstanden schon bald Pfarrgemeinden wie die evangelische Markuspfarrei mit einer eigenen Kirche und einer großen Kindertagesstätte, in der Gisela Wintermantel über vier Jahrzehnte gearbeitet hat. Im Gottesdienst sangen Buben und Mädchen aus der Markus-Kita ihrer scheidenden Erzieherin ein Segenslied. Unter den Besuchern waren auch etliche Eltern und Erwachsene, die Wintermantel schon in der Markus-Kita betreut hat.

Dankbarer Blick zurück

Es waren „schöne, erlebnisreiche Jahre““ und „Gott hat mich immer geführt“, so die erfahrene Erzieherin im dankbaren Rückblick, nachdem Kirchengemeinderatsvorsitzender Klaus Büch mit einem Blumenstrauß den Dank und die guten Wünsche der Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung überbracht hatte. Beim anschließenden Sektempfang traten die Kolleginnen mit Dankesworten und kleinen Geschenken auf und bekundeten mit einem Rosenstock für Wintermantels Garten ihren Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Schwierige Suche nach Mitarbeiterinnen

Rolf Weisser vom Verwaltungs- und Serviceamt des Kirchenbezirks Villingen dankte Gisela Wintermantel ausdrücklich, dass sie der Markus-Kita „so lange die Treue gehalten hat“. Eine Nachfolgerin in der Markus-Kita ist bereits gefunden. Grundsätzlich aber sei es derzeit schwierig, Mitarbeiterinnen zu finden, klagte er.