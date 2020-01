Einen ganz konkreten Beitrag zur Vertiefung der Beziehungen zur Hochschule Furtwangen (HFU) und ihren Studierenden leistete nun der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO): Gleich zwei Stipendienbeiträge zum Deutschlandstipendium stiftete der Verband laut Mitteilung erstmals an zwei Studierende der Hochschule. Jeweils 3600 Euro Zuschuss für das Studienjahr 2019/2020 erhalten nun Alicia Tedesco und Daniel Gerber. Eine Hälfte davon finanziert der GVO, die andere der Bund.

Unterstützung für den Hochschulstandort

Im Beisein von Joachim Müller, Präsident des GVO, Beirat Bernd Schaible, Marco Gola, Leiter GVO-Team Hochschule, sowie der Professoren Robert Schäflein-Armbruster und Max Krüger wurde den beiden Stipendiaten eine Bestätigungsurkunde übergeben: Der finanzielle Zuschuss soll Alicia Tedesco und Daniel Gerber bei der Finanzierung der allgemeinen Studienkosten wie Unterkunft und Verpflegung helfen.

Schwarzwald-Baar 1300 neue Studenten an der HFU begrüßt Das könnte Sie auch interessieren

„Wir möchten auf diesem Weg den Hochschulstandort als wichtigen Impulsgeber für unsere regionale Wirtschaft aktiv unterstützen – und natürlich auch Talente fördern, die vielleicht nach dem Abschluss ihres Studiums in einem Mitgliedsunternehmen für Erfolge sorgen“, begründete Joachim Müller die Entscheidung des Gewerbeverbandes, sich finanziell erstmals an zwei Stipendien zu beteiligen. Dies soll kein einmaliges Engagement bleiben, auch im kommenden Studienjahr sollen wieder Deutschlandstipendien bezuschusst werden.

Nicht nur Noten entscheidend

Das Deutschlandstipendium fördert besonders begabte und leistungsfähige Studierende, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Neben erstklassigen Noten werden für die Vergabe auch gesellschaftliches Engagement und besondere persönliche Leistungen berücksichtigt. Das Stipendium wird für mindestens zwei Semester bewilligt.

Für den GVO ist die Förderung des Deutschlandstipendiums ein weiterer Baustein in der aktiven Unterstützung von Bildung: Schon seit mehreren Jahren verleiht der Gewerbeverband Oberzentrum an Absolventen der Technikerlehrgänge der Feintechnikschule in Schwenningen den mit 1000 Euro dotierten Techniker-Innovationspreis.