Kurz vor dem Ende ihrer zweijährigen Ausbildung an der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen stellten die 20 Absolventen der Fachschule für Technik, Fachrichtung Automatisierungstechnik / Mechatronik, ihre Technikerarbeiten vor. In diesem Jahr übrigens nicht wie so oft eine rein männliche Veranstaltung. Auch eine junge Absolventin gehörte zu den Tüftlern.

Sie alle stellten technische Lösungen vor, die im Auftrag verschiedener Firmen der Region entwickelt wurden. Wie so etwas vonstatten gehen kann, zeigt das Beispiel Hansgrohe aus Schiltach. Christian Joos, Ausbilder im Elektro-Bereich, stellte eines Tages fest: Wir brauchen eine eigene kleine Lernfabrik für unsere Auszubildenden, in der sie sich speziell auf den Betrieb ausgerichtetes Wissen aneignen können.

Zu dieser Zeit suchten zwei Mechatroniker in der Technikerausbildung nach einem geeigneten Entwicklungsprojekt. Der 32-jährige Michael Schmider aus Lahr hatte bereits zehn Jahre in der Instandhaltung bei Hansgrohe gearbeitet, sein 24-jähriger Kollege Michael Vollmer aus Wolfach war im selben Bereich tätig. Beide übernahmen nun gemeinsam die Aufgabe, ein geeignetes Schulungsobjekt zu konzipieren und zu bauen. Unterstützt wurden sie dabei von Programmierern, aber auch von Auszubildenden, die Frästeile herstellten, Teile zusammenbauten und verdrahteten.

Am Ende hatten sie eine Roboterzelle entwickelt, die vielfältige Praxisanwendungen ermöglicht und die Azubis auf ihre Fachabteilungen besser vorbereitet. Zusätzlich entstanden schriftliche Schulungsunterlagen, in denen alles noch einmal zum Nachlesen dokumentiert ist.

Dass Industrie 4.0 bei den Unternehmen ein wichtiges Thema ist, zeigte sich auch in der Arbeit von Jens Fichter aus Villingen-Schwenningen. Er hatte schon vorher als Mechatroniker bei J. G. Weisser in St. Georgen gearbeitet, war aber nun für seine Techniker-Ausbildung freigestellt. Weil seine Firma in Zukunft Maschinen nicht nur verkaufen, sondern an kleine Betriebe auch verleihen will, müssen dabei die Betriebsstunden exakt gezählt werden, um je nach Nutzungsdauer die Bezahlung anzupassen.

Projekte teils unter Verschluss

An einer Versuchsmaschine sollten probeweise Daten digitalisiert werden. Weil sich auf die Werkstücke auch Temperaturen stark auswirken, bildete deren Erfassung den Anfang. Nach umfangreichen Recherchen baute Jens Fichter passende Sensoren ein, nahm Programmierungen vor und so lässt sich beispielsweise ablesen, welche Temperaturen in der Hydraulik herrschen. Daneben gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Datenerfassung auszuweiten und in Zukunft selbst vorbeugende Wartungen zu programmieren.

Ein Teil der Arbeiten unterliegt der Geheimhaltung. Sie wurden an einem zweiten Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentiert, damit die Entwicklungen nicht in die Hände möglicher Konkurrenten geraten.