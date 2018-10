Die Villinger Gerberstraße wird ab Montag, 29. Oktober, für etwa ein Jahr gesperrt sein. Das bestätigte der Unterkirnacher Architekt Bernhard Kuberczyk. Grund ist das Neubauprojekt in der Gerberstraße 10/12. Kuberczyk ist einer der Investoren. Fußgänger können den etwa 100 Meter langen, für Autofahrer gesperrten Bereich passieren. Die Sperrung reicht bis zur Johannitergasse. Das heißt von der Sparkasse kommend können Autofahrer in die Straße aus südlicher Richtung ein- und wieder hinausfahren. In dem gesperrten Areal wird ein Kran aufgestellt, das wird Anfang November der Fall sein.

Geplant sind auf einer Grundfläche von rund 2100 Quadratmetern zehn Eigentumswohnungen – zwischen zweieinhalb und fünfeinhalb Zimmer, investiert werden nach eigenen Angaben rund drei Millionen Euro. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im September starten. Wegen den Ausgrabungen des Landesdenkmalamts hätten sich die Arbeiten verzögert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein