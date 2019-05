Bagger graben im zweiten Bauabschnitt ab der Einmündung der Färberstraße in Richtung Riettor die Erde auf. Große Kanalrohre werden verlegt. Im Anschluss werden die Gräben wieder zugeschüttet. Das verursacht nicht selten viel Lärm und bringt auch Umsatzeinbußen für Händler und Gastronomen mit sich, wie eine SÜDKURIER-Umfrage ergab.

Und dennoch verläuft das Großprojekt auffallend geräuschlos. Hier und da kommen sich auf den schmalen Gehstreifen Radfahrer, Fußgänger, Hundehalter und Menschen mit Kinderwagen in die Quere, dann wird auch mal kurz laut geschimpft.

Gespräche mit Kunden müssen aufgrund von Baustellenlärm manchmal in Befehlslautstärke stattfinden, damit sich Personal und Kunden in Sachen Beratung, Bestellung und Bezahlung einig werden. Doch der große Ärger blieb bislang aus, weder bei den Passanten, noch vonseiten der Gewerbetreibenden.

So läuft die Sanierung der Rietstraße ab

Letztere bilanzieren zwar Umsatzeinbußen seit Baubeginn, der auf einen Rückgang der Laufkundschaft und auf eine deutliche Reduzierung der Stellflächen vor den Geschäften zurückzuführen ist. Es ist kaum noch Platz für Warentische und die Bestuhlung für Gäste vorhanden, was vor allem an schönen Tagen zum Problem wird.

Unmut wird deshalb aber nicht geäußert. Vielmehr sind die Befragten zufrieden mit dem Ablauf der Bauarbeiten und stehen hinter dem Projekt. Von der Verwaltung fühlen sie sich gut betreut. Im Zweifel stimmen sie sich kurzerhand mit den Arbeitern vor Ort ab. Durchhalten und das beste aus der Situation machen, so lautet die Devise. Offenbar hat die Stadtverwaltung gute Informations- und Überzeugungsarbeit geleistet. Der umfangreiche Ablaufplan scheint aufzugehen. Anwohner, Händler und Gastronomen haben ihre Ansprechpartner. Die Baufirmen kommen zügig voran. Zur Halbzeit kann man daher getrost ein Lob an alle Beteiligten aussprechen.

Die Liste der wichtigsten Straßenbauprojekte 2019 in Villingen-Schwenningen

