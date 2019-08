von Rüdiger Fein

Das Schöffengericht am Amtsgericht Villingen hat einen größeren Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verhandelt. Infolge des Geständnisses einer Jugendlichen, die in einer anderen Angelegenheit reinen Tisch machen wollte, wurden die Ermittler des Drogendezernats auf den jungen Angeklagten aufmerksam. Sie starteten eine umfassende Telefonüberwachung und konnten ihm für Zeit zwischen Mai 2017 und August 2018 in Villingen-Schwenningen den Handel mit weichen Drogen nachweisen.

Deutlich mehr als Eigenbedarf

Die illegalen Machenschaften umfassten zwei Geschäfte mit Mengen von 3,5 und fünf Kilogramm Marihuana – eine Menge, die über den Eigenverbrauch hinausgeht. Damit war eine Anklage unvermeidlich. Aus dem eigenen Konsum der weichen Droge machte der Angeklagte keinen Hehl und beteuerte aber immer wieder, dass er hier eine große Dummheit begangen habe und dass er eine Wiederholung ausschließe.

Telefonate abgehört

Die befragte Ermittlerin, die den Angeklagten 2018 verhört hatte, berichtete von einer Vielzahl abgehörter Telefonate, die eindeutige Beweise für den Handel mit Drogen geliefert hätten. Auch sei reger SMS-Verkehr mit einer spanischen Handynummer verzeichnet worden, berichtete die Polizistin.

Wegen Verdunkelungsgefahr hatte der Angeklagte die vergangenen zwölf Monate in Haft verbracht. Das Schöffengericht sah schließlich in dem voll umfänglichen Geständnis – in dessen Folge auf die Aussagen von sechs der sieben geladenen Zeugen hatte verzichtet werden können – und der glaubhaft gemachten positiven Sozialprognose sowie der bereits verbüßten Gefängnisstrafe die Möglichkeit, mit dem Strafmaß unter 24 Monaten zu bleiben. Der Rest wurde zu einer vierjährigen Bewährung ausgesetzt.

Angeklagter geht als freier Mann

Außerdem wurde dem Angeklagten zur Auflage gemacht, sich regelmäßig bei der Suchtberatungsstelle zu melden. Die aus den Drogengeschäften erzielten Gewinne in Höhe von etwa 7500 Euro werden vom Staat eingezogen. Sichtlich erleichtert nahm der Angeklagte das Urteil auf und verließ als freier Mann den Gerichtssaal.