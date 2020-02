Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Gemeinderat: Der endlose Holzofenstreit schwelt weiter

Das neue Gutachten zum Verbrennungsverbot von festen und flüssigen Brennstoffen in der Hammerhalde, Wöschhalde, Kopsbühl und am Deutenberg schmeckt vielen Stadträten nicht. OB Jürgen Roth kündigt eine erneute Abstimmung im April an.