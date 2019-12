von Roland Dürrhammer

Die mittlerweile 13. Auflage des weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt stand am Wochenende im Franziskaner Kulturzentrum im Mittelpunkt. Mit einer großen Neuerung: „Zum ersten Mal nutzen wir auch den Osianderplatz als Ausstellungsfläche und konnten dieses Jahr insgesamt 30 Aussteller gewinnen“, sagt Simone Haug von der Stabsstelle Stadtmarketing, die am Samstag um 11 Uhr den Kunsthandwerkermarkt eröffnete.

Bereits kurz nach der Eröffnung verdichtet sich der Besucherandrang beim 13. weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt im Franziskaner Kulturzentrum.

Bereits kurz nach der Eröffnung wurde das Gedränge von Besuchern im Franziskaner immer dichter. Die Aussteller hatten sich wieder viel Mühe gegeben und boten ihre selbstgefertigten Kunstwerke zum Kauf an. „Die schöne Atmosphäre und die Tatsache, dass hier nur Selbstgefertigtes angeboten wird, macht den Kunsthandwerkermarkt für mich attraktiv“, sagt Beate Seng aus Brigachtal, die mit ihren Krippen und Weihnacht-Stüble im Franziskaner vertreten ist. Sie ist eine von rund 20 Ausstellern, die zum ersten Mal dabei sind.

Selbstgebaute Weihnachts-Stüble und Krippen gab es am Stand von Beate Seng aus dem Brigachtal.Bild: Roland Dürrhammer

Darunter sind auch Edmund Hoffmann und Marion Trowald aus Hillesheim in Rheinland-Pfalz mit einem außergewöhnlichen Angebot: Weihnachtsbäumen aus Kupfer und Stahl mit LED-Kerzen und Glaskugeln. „Das sind Weihnachtsbäume für die Ewigkeit, nachhaltig und mit einem Stecksystem leicht zusammenzubauen“, sagt Hoffmann. Zudem könne man den Metallbaum platzsparend aufbewahren.

Für eine gemütliche Atmosphäre sollen die beleuchtete Keramikhäuser in der Adventszeit sorgen, die aus der Werkstatt von Ursula Müller aus Rottweil stammen.

Leo Baumann aus Freiburg ist auch zum ersten Mal hier und bietet Wanduhren aus Holz an. Während die Interessenten an seinem Stand stöbern, passt er noch Zeiger aus Holz mit Schmirgelpapier und Feile an. Ein neues Rahmenprogramm für Kinder und die Weihnachtscomedy mit den Stadtführern Klaus Richter und Gunther Schwarz bescherte den Besuchern wieder ein schönes Adventswochenende.