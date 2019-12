von Eva-Maria Bast

Sie konnten einander nicht leiden. Genauer: Sie waren sich spinnefeind, die beiden einstigen Besitzer der Spitalhöfe. Das war im 19. Jahrhundert und längst haben beide im Jenseits hoffentlich ihren Frieden gefunden. Doch ein Überbleibsel dieses Streits gibt es noch heute – und es führt mitten über die Spitalhöfe. Es handelt sich um eine kleine, im Jahr 1850 gebaute Straße, in Villingen als Suweg bekannt.

Dass der Name dieses Weges im Grunde falsch ist und was diese Straße mit dem Streit zu tun hat, weiß Werner Biselli zu erzählen, der seit Jahrzehnten auf den Spitalhöfen wohnt. „Im Schwarzwald war es ja so, dass meistens die Erstgeborenen einen Hof erbten. Im Fall der Spitalhöfe gab es aber zwei Erstgeborene, nämlich Zwillinge“, sagt er. Deshalb bekam einer den Hof und für den anderen wurde auf der anderen Seite des Grundstücks der Hintere Spitalhof gebaut.

Bild: Heike Thissen

„Der eine Zwilling, Philipp, blieb auf dem Stammhof, Hans-Georg bekam den neu erbauten Hof “, erzählt Biselli die Geschichte weiter. Zu diesem Zeitpunkt verlief nur ein Weg, der sogenannte Kirchweg, durch das Grundstück. Dieser Weg führte zur Pfarrei Kirchdorf, die die Hofbewohner sonntags mit der Kutsche zum Kirchgang besuchten. Später führte dieser Umstand zum Streit. Er entbrannte zwischen dem Mann, der Hans-Georgs Hof kaufte, Nikolaus Neugart, und Philipps Nachfolger, Lorenz Neininger.

Der Kompromiss: Eine neue Straße, der heutige Suweg, sollte gebaut werden. Doch nun stritten die beiden wegen der Trassenführung, wegen der Baukosten und wegen des Unterhalts, sodass es schließlich 22 Jahre dauerte, bis die Straße wirklich realisiert werden konnte. „Die beiden haben sich verstritten, sie waren ,suer‘ miteinander“, begründet der Villinger Biselli. Es gibt allerdings noch eine andere Erklärung zur Entstehung des Namens, die aber einen ähnlichen Kern hat. Dass nämlich der Bau der Straße und obendrein noch ein Prozess so teuer waren, dass es den Kontrahenten sauer aufstieß.

Die kleine Straße heißt doch heute aber Suweg und nicht Suerweg? Der Spitalhof-Bewohner hat auch dafür eine schlüssige Erklärung: „Im Laufe der Jahre hat sich das sprachlich abgeschliffen“, sagt er. „Und das wurde durch den Umstand verstärkt, dass ,Su‘ das alemannische Wort für Sau ist – und auch hierzu eine schöne Geschichte existiert: Auf dem hinteren Spitalhof wurde ein Eber gehalten und die Leute benutzten diesen Weg, um ihre Schweine zum Eber zu bringen.“