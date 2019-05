von Claudia Hoffmann, Norbert Trippl, Anja Greiner und Jens Fröhlich

Diese Ampel nervt SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl

Die Ampel an der Friedrichstraße schaltet auf Gelb, wenn aus der Bickenstraße noch Fahrzeuge ausfahren. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ich stehe oft an der Ampel an der Friedrichstraße beim Bahnhof und fahre entweder links hoch auf die AOk-Brücke oder geradeaus Richtung Bahnhof. Die Ampelschaltung kenne ich auswendig. Was mich extrem wundert: Die Ampel an der Friedrichstraße schaltet auf Gelb, wenn aus der Bickenstraße noch Fahrzeuge ausfahren.

„Die Ampel an der Friedrichstraße schaltet auf Gelb, wenn aus der Bickenstraße noch Fahrzeuge ausfahren“, sagt Redaktionsleiter Norbert Trippl | Bild: Tesche, Sabine

Wer hier öfters am Brigachufer vor der ehemaligen Volksbank wartet, der erkennt, dass hier zwei Ampeln gleichzeitig gelb sind: Die an der Friedrichstraße, bevor sie grün wird und die am Ende der Bickenstraße an der Brigachbrücke, bevor sie rot wird. Jeden Tag gibt es gefährliche Situationen. Viele fahren aus Richtung Innenstadt noch bei Geld weiter, auch Großfahrzeuge, die in der Personenbeförderung eingesetzt sind, rauschen hier gerne und oft durch.

Während an der Friedrichstraße schon losgefahren werden kann. Für mich ein Ärgernis und ein klarer Fall für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. Immerhin schon einmal ist hier ein Bus schwer verunfallt – allerdings aus ganz anderen Gründen. Ähnliche Szenen gibt es übrigens auch auf der Bertholdstraße vor der Gefängnis S-Kurve. Aus der Warenburgstraße fahren noch viele bei Gelb in die Bertholdstraße ein aus Richtung Färberstraße kommend. Wer aus der Berthold- in die Warenburgestraße links abbiegen will, muss teils vier fünf Ampelrowdys durchlassen, bis er selbst, obwohl längst grün ist, irgendwann zufahren kann.

Hierzu sagt Jonathan Giusa vom Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten: „Eine gefährliche Situation kann nur entstehen, wenn Autofahrer bei gelb losfahren.“ Man habe sich aufgrund der Anfrage der SÜDKURIER-Redaktion den Signalplan angeschaut und sei zu der Meinung gekommen, dass der Puffer ausreichend sei. „Das funktioniert natürlich nur, wenn sich alle an die Verkehrsordnung halten.“ Grundsätzlich sind Jonathan Giusa und seine Kollegen froh, wenn solche Anregungen an das Amt herangetragen werden: „Da können wir dann wirklich nachschauen und eventuell auch nachbessern.“ Grundsätzlich sei es schon so, dass immer mehr Autofahrer bei rot über eine Ampel fahren würden.

Diese Ampel nervt SÜDKURIER-Redakteurin Claudia Hoffmann

Wer Pech hat, steht an dieser Ampel von der Brücke Vockenhauser Straße kommend (geradeaus geht es in die Friedrichstraße, rechts in die Mönchweiler Straße) ewig, wenn er scharf links in die Sebastian-Kneipp-Straße abbiegen möchte. | Bild: Milena Hoffmann

Es gibt eine Ampel in Villingen, mit der stehe ich so richtig auf Kriegsfuß: Wenn man an der Kreuzung Goldenbühlstraße/Vockenhauser Straße links abbiegt und dann an der nächsten Kreuzung Mönchweiler Straße und Friedrichstraße ganz scharf nach links in die Sebastian-Kneipp-Straße abbiegen möchte wird man oft von einer Ampel ausgebremst. Wenn die Ampel für die geradeaus in die Friedrichstraße Fahrenden grün ist und man dann etwas Gas gibt, stehen die Chancen ganz gut, dass es nicht lange dauert, bis die besagte Ampel auch grün zeigt. Es kann aber auch vorkommen, dass man hier wartet und wartet und wartet. Alle anderen Ampeln werden grün, nur besagte Ampel überspringt offensichtlich immer wieder mal eine Grünphase und bleibt einfach rot. Nächstes Hinderniss: Die Ampel wird auch nur grün, wenn man bis zur Haltelinie vorfährt. Wenn ein Autofahrer vor einem steht, der nicht kapiert hat, dass diese Ampel mit einer Schleife funktioniert, hängt man buchstäblich in der Warteschleife und schaut zähneknirschend zu, wie alle anderen wieder grün haben und losfahren können. Das mit dem Vorfahren bis zur Haltelinie steht auch groß am Ampelmast angeschrieben. Leider halten sich die Autofahrer in erster Reihe selten dran und wenn niemand auf der Schleife steht, ignoriert einen die Schaltung.

Die ewige Warterei an der Ampel unterhalb der Brücke Vockenhauser Straße über die Goldenbühlstraße ist einfach nervig. Viele Autofahrer geben oft Gas um noch rüberzukommen, bevor die Ampel wieder auf rot stellt und das ist auch gefährlich. | Bild: Tesche, Sabine

Diese Ampeln nerven unsere Leser

Der SÜDKURIER hat die Leser bei Facebook befragt, welche Ampelschaltungen in der Stadt sie am meisten stören. Ein Nutzer nennt die Ampel in der Rottweiler Straße beim Sternhochhaus in Schwenningen. Er schreibt, dass er dort jeden Morgen ewig steht und der Verkehr sich staut. Er hat beobachtet, dass wenn die Ampel ausgeschaltet ist, der Verkehr flüssig und ohne Probleme fließt.

Ein anderer Nutzer ärgert sich über die Ampel am Nordring beim Industriegebiet Salzgrube in Villingen auf Höhe der Tankstelle. Er würde sich freuen, wenn die Schaltzyklen der Ampel besser angepasst würden. Dieser Meinung sind auch zwei weitere Kommentatoren. Einer davon schreibt: „Da stehe ich bereits um zehn vor sechs Uhr, obwohl alles frei ist.“ Ein weiterer Hinweisgeber nennt die Ampeln in der Bertholdstraße in Villingen, stadtein- und stadtauswärts. Die grüne Welle funktioniere hier nur für die ersten drei bis vier Autos, oder wenn man mit überhöhter Geschwindigkeit fahre.

Die Ampel an der Kreuzung Max-Planck-Straße und Berliner Straße in Villingen nervt einen anderen Nutzer. „Da kannst einen Pulli stricken zwischen den Grünphasen“, schreibt er. Eine Facebook-Nutzerin kritisiert die Ampel in der Dattenbergstraße in Villingen bei der ehemaligen französischen Schule aus Sicht einer Fußgängerin. Es dauere über zwei Minuten, bis die Ampel grün werde nach dem Drücken des Schalters. Aus diesem Grund würden viele Fußgänger bei rot über die Ampel gehen.

Eine andere Kommentar-Schreiberin ist sich sicher, das „rote-Ampel-Gen“ zu haben. „Ich steh eh an jeder Ampel“, scherz sie. Besonders lange Wartezeiten soll es an der Kreuzung Dauchingerstraße Römerstraße in Schwenningen geben. Die Ampeln am Krebsgraben und in der Richthofenstraße in Villingen werden ebenfalls genannt, jedoch ohne weitere Angaben zu möglichen Problemen.