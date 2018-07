Das Ausscheiden der Deutschen Elf macht sich nicht nur auf dem Grün bemerkbar, auch die Villinger Innenstadt hat sich verändert. Deutsche Fahnen und Wimpel sind kaum noch zu finden.

Auch das Gasthaus Ott hat seinen Außenbereich an das Stadtbild angepasst: Leinwand und Fernseher wurden bereits abgebaut. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Domenico Wittkopf, Geschäftsführer des Gasthauses Ott. „Vor dem Turnier habe ich zwar nicht viel erwartet, aber das Ergebnis war dann doch enttäuschend.“ Denn das Gasthaus sei voll gewesen. Selbst vor dem Gebäude haben sich die Fußballfans versammelt, um im Außenbereich die deutsche Elf anzufeuern.

„Spielen die Deutschen nicht, kommen nur vereinzelt Gäste und schauen sich die Übertragungen an.“ Aus diesem Grund hat Wittkopf die Fernseher teilweise schon wieder eingepackt. „Wir haben deutlich reduziert. Im Außenbereich läuft gar kein Fußball mehr. Innen gibt es nur noch einen gesonderten Bereich“, sagt er. Dabei hat sich laut Benjamin Bossert, stellvertretender Geschäftsführer des Gasthauses, die WM für die Gastronomen bisher gelohnt. Er schätzt, dass bis zu 300 Gäste bei ihnen die Spiele der deutschen Elf verfolgt haben. „Ganz vorbei ist es für uns aber dennoch nicht. Am Sonntag hatten wir spanische und russische Gruppen hier, die ihre Mannschaft auf dem Bildschirm sehen wollten“, sagt Bossert.

Wer den Spaziergang durch die Altstadt fortsetzt, stellt fest, dass sich in anderen Bars und Gaststätten ähnliches abspielt. Das große Zelt vor dem Imbiss Stern Kebap steht zwar noch, ist aber bis auf wenige Gäste leer. Viele leere Stühle stehen auch in dem Zelt vor dem Ratzennest in der Rosengasse. "Es hat eben seinen Reiz verloren", sagt Geschäftsführerin Susanne Heinzmann.

Ein Blick nach Schwenningen zeigt ein ähnliches Bild. Die Expressguthalle in Schwenningen verzichtet nun komplett auf Public Viewing. „Es war nur geplant, die Spiele der Nationalmannschaft zu zeigen. Das Public Viewing in der Halle findet also nicht mehr statt“, sagt Betreiber Jan Christoph Uhl. „Finanziell ist das kein Rückschlag. Wir haben mit keinen konkreten Gewinnen kalkuliert, das wäre sonst reines Glücksspiel gewesen“, sagt Uhl. Schade sei es trotzdem. „Vielleicht klappt es beim nächsten Turnier wieder.“ Beim Ostbahnhof werden hingegen die Spiele der K.O.-Runde weiter übertragen. „Die Terrasse war bei den Spielen von Kroatien und Russland voll besetzt“, sagt Uhl.

Wenn große Veranstaltungen ausfallen, merken das auch die Bierbrauer. "Fußball, Sommer und Bier. Das ist eine Kombination, die den Absatz steigert", sagt Ilona Zimmermann, Sprecherin der Fürstenberg Brauerei in Donaueschingen. Konkrete Zahlen könne sie nicht nennen, aber: "Wenn die Nationalmannschaft so früh ausscheidet, macht sich das bei uns natürlich bemerkbar."

Keine Auswirkungen sieht Mathias Mieg, Geschäftsführer von Tipp-Kick, auf das Geschäft mit den kleinen Figuren. „Es läuft nach wie vor gut für uns. Wir verkaufen gerade Restbestände und müssen erst wieder nachproduzieren.“ Besonders Figuren der deutschen Nationalmannschaft seien mittlerweile vergriffen. Als Hauptantrieb sieht Mieg nicht die WM, sondern die Zusammenarbeit mit einer Supermarktkette. „Die WM ist zwar ein wichtiger Faktor, aber verantwortlich für unsere guten Zahlen ist hauptsächlich unsere Werbeaktion.“

Auch die Organisation des Stadtlaufs in Villingen, der am Sonntag, 15. Juli, stattfindet, bleibt vom Ausscheiden der Mannschaft unberührt. Die Veranstalter haben für dieses Jahr umgeplant, da während des Stadtlaufs auch das Finale der Fußball-WM stattfindet. „Wir können nichts mehr an den festgelegten Uhrzeiten ändern, die Anträge dafür sind schon lange bewilligt worden“, erklärt Wanda Zimmermann. Sie gehört zum Organisationsteam des Laufs. Dennoch sieht sie es positiv: "Nun können die Läufer sich auf den Lauf und die Siegerehrung konzentrieren."

