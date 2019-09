Sechs Jahre lang hat Christiane Costantini, jüngste Tochter von „Löwen“-Besitzer Wilhelm Riesle, gemeinsam mit ihrem Mann Paolo das Gasthaus mit feiner heimischer und mediterraner Küche geführt. „Wir müssen schließen, weil wir kein Personal mehr finden“, berichtet Christiane Costantini. Ausschlaggebend sei gewesen, dass seit September das Küchenpersonal stark unterbesetzt gewesen sei. Dem Küchenchef Paolo Costantini fühlte ausreichend qualifiziertes und verlässliches Personal.

Letzte Woche hat das Ehepaar übers Internet bereits das Aus verkündet, diese Entscheidung aber noch einmal kurzfristig zurückgezogen. Für ein paar Tage schien es so, als gäbe es doch noch eine personelle Lösung. Die hat sich aber bald zerschlagen, so dass das Ehepaar am Mittwoch definitiv entschied, aufzuhören. Die Wirtsleute wollen aber nicht Knall auf Fall aussteigen, sondern sich gebührend von ihren treuen Gästen verabschieden.

Die Gaststätte soll ab nächstem Jahr neu verpachtet werden. Eine Entscheidung sei entgegen vielerlei Gerüchte noch nicht gefallen, sagte Christiane Costantini.