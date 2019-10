VS-Villingen vor 3 Stunden

Gasalarm entpuppt sich als Brand in einem Lüftungsschacht

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Freitag gegen sechs Uhr in die Goldenbühlstraße aus. Dort war es in einer Metallschleiferei zu einem Brand in einem Lüftungsschacht gekommen. Drei Personen wurden wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte vorsorglich in das Klinikum gebracht.