Die Seelsorgeeinheit Villingen teilt am Wochenende das Folgende mit: „Auf Anraten des Gesundheitsamtes finden am Sonntag, 15. März, keine Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Villingen statt.

Die Werktagsgottesdienste finden – auf Grund der geringeren Besucherzahl – vorerst statt. Alle weiteren Veranstaltungen, Gruppenstunden etc. sind zur Vermeidung und Verlangsamung der Corona-Verbreitung abzusagen.

Im Blick auf die Ostergottesdienste und Erstkommunionen folgen noch weitere Informationen“, heißt es abschließend von der Leitung der Seelsorgeinheit.

Zur Seelsorgeeinheit Villingen gehören die Pfarreien Münster ULF, Heilig Kreuz, St. Bruder Klaus, St. Konrad, und St. Fidelis mit der Filialgemeinde St. Konrad Rietheim.

Vom Erzbistum heißt es am Wochenende wörtlich: „Im Erzbistum Freiburg haben Gläubige vorerst weiterhin die Möglichkeit, den Gottesdienst zu besuchen. So gibt es bisher keine flächendeckenden Regelungen: Stattdessen verweist die Erzdiözese auf die Bestimmungen der örtlichen Behörden mit Blick auf die maximale Teilnehmerzahl von Veranstaltungen. Werden mehr Besucherinnen und Besucher erwartet, ist der Gottesdienst vorsorglich abzusagen und in geeigneter Art darauf hinzuweisen. Dabei ist es auch möglich, durch entsprechend vorausschauende Planung von Frequenz, Uhrzeit und Versammlungsort Einfluss auf die Größe der Feiergemeinden zu nehmen.

Bei der Vorbereitung der Gottesdienste für die Kar- und Ostertage sollen Gemeinden im Blick behalten, ob bereits angedachte Gestaltungselemente – beispielsweise die Beteiligung von Chören und Orchestern oder die Einladung von besonderen Zielgruppen wie Kindern – zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vertretbar und verhältnismäßig erscheinen. Sind Tauffeiern oder Trauungen geplant, empfiehlt es sich, das Gespräch mit den Familien zu suchen, um zu klären, ob die Feier in einem überschaubaren Rahmen gefeiert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann“ so abschließend die Freiburger Verwaltung der Erzdiözese.