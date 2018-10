von SK

Ein 53-jähriger Fahrer eines Ford hat am Freitagabend gegen 23.35 Uhr in der Erzbergerstraße eine 21-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer war auf der Erzbergerstraße in Richtung Salinenstraße unterwegs. Auf Höhe der Diskothek erfasste der Wagen die Fußgängerin, die an einem Zebrastreifen die Straße überquerte. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau ins Klinikum eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

