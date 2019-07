von Vivian Kuhn

Die Fußballjugend des FSV Schwenningen hat allen Grund zum Jubeln: Sie belegte den zweiten Platz in der Kategorie Zivilgesellschaft des neu gegründeten Integrationspreises des Landes Baden-Württemberg.

Bild: Vivian Kuhn

Über die Jahre hinweg konnte der Verein aufgrund seines sozialen Engagements unterschiedliche Auszeichnungen, etwa einen Preis des DFB, für sich gewinnen. Doch als dann die Einladung zur Preisverleihung des Integrationspreises des Landes Baden-Württembergs eintraf, waren alle erstaunt. Vor rund 800 Gästen nahm Erich Fürderer im Namen des Vereins den Preis entgegen. Als Benefiz- und Integrationsbeauftragter ist er von Beginn an für den Verein aktiv, angefangen als Trainer der Fußballjugend. „Wir sind besonders stolz, dass wir mit so einem wichtigen Preis ausgezeichnet wurden“, so Fürderer.

Kooperation mit FC Bayern

Der FSV Schwenningen ist ein Traditionsverein mit Geschichte – im Jahr 2001 startete der Fußballverein mit einer kleinen Gruppe von zwölf Kindern aus zwölf Nationen. Inzwischen trainieren hier Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren. Schnell wurde klar: die sozial engagierten Kinder wollen mehr als nur Fußball spielen.

Video: Vivian Kuhn

So entstand die Benefiz- und Integrationssportgruppe, die sich mit speziellen Projekten für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Im Jahr 2008 startete die erste Partnerschaft des Vereins mit dem FC Bayern München, der verschiedene Gegenstände für eine Verlosung zur Verfügung stellte. Mithilfe des hierbei eingenommenen Geldes konnten die Behandlungskosten eines im Rollstuhl sitzenden jungen Mannes übernommen werden.

„Sie wollten unbedingt helfen“

Darauf folgten weitere Spendenaktionen: Im Jahr 2010 besuchte dann der VfB Stuttgart die Fußballer in Schwenningen. Grund dafür waren zwei erkrankte Jugendliche aus dem FSV, denen es nicht mehr möglich war, Fußball zu spielen. „Das hat die Kinder unheimlich angespornt, sie wollten unbedingt helfen“, so Erich Fürderer. Gemeinsam mit dem VfB sammelten sie Spenden für die Kosten eines Heilpraktikers. Auch heute pflegen die Schwenninger zu beiden Vereinen gute Kontakte.