von Redaktion

Zwei Tage hat die CDU-Fraktion getagt und sich intensiv mit dem Haushalt 2020 befasst. Neben der hohen Kreditaufnahme waren das geplante Einkaufszentrum Forum-VS (das frühere „Rössle“, das abgerissen werden soll), der Schulverbund am Deutenberg, der öffentliche Personennahverkehr, Kindertagesstätten und die Entwicklung des früheren Kasernengeländes Mangin die großen Themen. Das teilten die Christdemokraten in einer Pressemitteilung mit.

Klarheit für Mangin

„Beim Zukunftsprojekt Mangin müssen wir endlich auf den Punkt kommen und die erforderlichen Beschlüsse fassen“, forderte Klaus Martin als Vorsitzender der Fraktion. „Die Verwaltung wie auch die Bürger sollen Klarheit haben wie es mit dem Großprojekt weitergeht“ so Martin weiter. Das Gebiet des früheren Kasernengeländes Mangin heißt jetzt Oberer Brühl.

Ähnliche Forderungen gelten für das für den Handel und das für die Belebung der Innenstadt Schwenningen unverzichtbare Projekt Einkaufszentrum Forum so wie den Schulverbund am Deutenberg. Auch hier fordere die CDU VS mit Nachdruck die Fortführung der Projekte, heißt es.

Investitionen gerechtfertigt

Die vielen weiteren wichtigen Maßnahmen zur Erhaltung und Sanierung der Infrastruktur würden positiv aufgenommen, hier sei ganz deutlich die Handschrift des neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth erkennbar. Auf Grund der nun beginnenden Abarbeitung des langjährigen Sanierungsstaus und der Umsetzung der zuvor genannten und ebenso notwendigen Projekte sehe die CDU geringes Einsparpotential im investiven Bereich. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen im infrastrukturellen Bereich zur Instandhaltung und Sanierung sei aus CDU-Sicht gerechtfertigt.

80 Stellen sind zuviel

Anders sieht die CDU-Fraktion die Situation bei dem geplanten Aufwuchs im Bereich der Personalstellen. „Hier kann und muss unserer Ansicht nach durch organisatorische Veränderungen mehr Effizienz erlangt werden“, erklären die Christdemokraten. Eine fortwährende Personalerhöhung, angedacht sind fast 80 Stellen, sei nach Ansicht der CDU-Fraktion nicht die richtige Lösung. Sie belasten den Haushalt in den künftigen Jahren zusätzlich mit mehr als vier Millionen Euro.