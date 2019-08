Villingen-Schwenningen (jef) Wie schon in den letzten Jahren war auch in diesem Jahr die Nachfrage beim Kinderferienprogramm hoch. Viele Angebote waren schnell ausgebucht. Mittlerweile haben auch bereits die ersten Termine stattgefunden. Die gute Nachricht: Es gibt aber immer noch freie Plätze und eine kurzfristige Anmeldung ist bis wenige Tage vor der Veranstaltung möglich. Auf der Internetseite www.unser-ferienprogramm.de/villingen-schwenningen steht ein Programmheft zum Herunterladen und Durchstöbern bereit. Die einzelnen Angebote lassen sich zudem nach freien Plätzen sortieren. So findet man schnell die offenen Programmpunkte. Anmeldungen sind beispielsweise noch beim Schnupperklettern möglich, beim Slacklineworkshop oder beim Bau einer Dosenuhr.

Am meisten Platz gibt es noch bei einem Krav-Maga-Selbstverteidigungskurs, beim Feldhockey-Schnuppertraining und bei einem Tanz-Workshop. Außerdem stehen hier auch bereits die Termine des Herbstferienprogramms zur Auswahl.

Weniger Anmeldungen in Marbach

Auch in den Ortsteilen wird einiges geboten, so auch in Marbach. „Wir haben in diesem Jahr rund 80 Anmeldungen“, sagt Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple, die das Ferienprogramm im Ortsteil vor 13 Jahren initiiert hatte. In den Jahren zuvor hätten meist bis zu 100 Kinder mitgemacht. Gründe für den leichten Rückgang könne man nur schwer ausfindig machen. Mögliche Ursachen könnten die Inhalte selbst sein, die Termine oder auch das Wetter. Dass einzelne Angebote sich nicht zu oft wiederholen, darauf achte man eigentlich.

Das Angebot „Kochen und Backen“ musste jedoch aufgrund zu weniger Anmeldungen bereits abgesagt werden. Gleiches droht nun auch dem Programmpunkt „Kinder fotografieren die Großeltern“ von der BSW-Fotogruppe, der gleich an zwei Terminen angeboten wurde. „Leider gab es hier bislang überhaupt keine Anmeldungen“, so die Ortsvorsteherin. 2015 sei ein ähnlicher Kurs gut belegt gewesen. Die dabei entstandenen Bilder sowie ein Video wurden später sogar bei einer Ausstellung gezeigt und in einer Marbach-Infobroschüre gedruckt.

Sollten sich noch Interessierte melden, wird möglicherweise versucht, die beiden Termine am 21. und 28. August zu bündeln, um die nötige Teilnehmerzahl zu erreichen. Weitere freie Plätze gibt es in Marbach bei den Programmpunkten Tischtennis (13. August), Feuerwehr (17. August), Tennis (4. September) und Judo (12. September). Es sind auch Kinder aus anderen Orts- und Stadtteilen willkommen.

Das Ferienprogramm sei eine gute Möglichkeit für Vereine und andere Gruppen, Nachwuchs zu finden. Und die Teilnehmer können ganz unverbindlich viele Angebote und Sportarten ausprobieren.