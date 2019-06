von hjg

Dieses Jahr war an Fronleichnam alles anders: Durch die Baustelle in der Rietstraße wurde die Prozession rund ums Münster durch die Kanzleigasse und den Benediktinerring in die Obere Straße geführt.

Fronleichnams-Prozession in Villingen. Prozession aus dem Benediktinerring durchs Obere Tor. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und im Vorfeld hatte das Team um Patrick Weigert einfach nicht genügend Blütensammler, so war es mühsam, das benötigte Material für die Blütenteppiche zusammenzubekommen. Das Blumenpflücken ist die mühsamste Arbeit bei den Vorbereitungen. Zwei Stunden dauert es etwa, bis ein Eimer Margeriten voll ist. Der eine Eimer reicht dann gerade einmal für einen halben Meter Teppich. Zu allem Unglück begann es am Morgen beim Auslegen der Blütenteppiche um fünf Uhr zu regnen und die Helfer wurden nass.

Fronleichnams-Prozession in Villingen.Die Helfer beim dekorieren der Blumenteppiche in der Oberen Strasse | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Wettergott zeigte dann aber ein Einsehen und es blieb wenigstens trocken, wenn es auch immer wieder donnerte und dunkle Wolken aufzogen und so konnten zahlreiche Besucher die prächtigen Blumenteppiche und die liebevoll dekorierten Altäre in den Straßen bestaunen.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Fronleichnams-Prozession in Villingen. Zurück zum Münster aus der Oberen Strasse durch die Kanzleigasse. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Fronleichnams-Prozession in Villingen. Marien-Altar auf dem Marktplatz. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Fronleichnams-Prozession in Villingen. Obere Strasse. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Fronleichnams-Prozession in Villingen. Obere Strasse. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und pünktlich zum Beginn der Prozession schien sogar die Sonne.