von Gerhard Blessing

Aus den Berichten des Schriftführers Michael Thoma und des Abteilungsleiters David Lienhard ging dabei hervor, dass es vom vergangenen Jahr zwei Höhepunkte zu vermelden gibt, und das waren das dreitägige Sommerfest Ende Juli und der Bau einer unterirdischen Löschwasserzisterne auf dem Vorplatz der Feuerwehrgaragen. Im Zentrum der Festveranstaltung standen, wie schon traditionell, die beiden Pumpenwettbewerbe an zwei Tagen, einmal für die Feuerwehren und zum anderen für die örtlichen Vereine. Dabei sprang auch ein erkleckliches Sümmchen heraus. Die Zahlen referierte der Kassenwart Mathias Lienhard, der auch sonst auf ein gutes Finanzpolster in der Feuerwehrkasse verweisen konnte. Und dass die Zahlen keine Luftnummern sind, das bestätigten die Kassenprüfer Frank Raab und Ralf Siecke.

20 Jahre lang überlegt

Bei der Löschwasserzisterne verwies der Abteilungskommandant darauf, dass man sich diesbezüglich schon seit 20 Jahren Gedanken gemacht und dabei mehrere Alternativen durchgesprochen hat. Schlussendlich habe man sich nun für die praktikabelste und kostengünstigste Lösung entschieden und sei froh darüber, zumal man bei der Neubepflasterung des Vorplatzes mithelfen konnte und damit einen vierstelligen Betrag einsparte.

Atemschutzlehrgang beliebt

Über den Personalstand der Wehr ist zu sagen, dass es derzeit 19 Aktive gibt, fünf Kameraden sind in der Altersmannschaft und einer sei noch jugendlich. Dazu kommen vier Helfer vor Ort. Pascal Hessenius wurde auf Probe in die Gruppe der Aktiven aufgenommen. Bemerkenswert ist, dass die Hälfte der Aktiven den Atemschutzlehrgang absolviert hat. Im abgelaufenen Jahr waren 19 Einsätze zu vermelden. Dabei gab es sieben Brandalarme, drei technische Hilfeleistungen und neun sonstige Interventionen. Die hohe Zahl erklärt sich dadurch, dass die meisten Einsätze außerorts waren.

Gewählt und geehrt

Auch die Wahlen bereiteten kein Kopfzerbrechen. So wurde Rechnungsführer Mathias Lienhard einstimmig in seinem Amt bestätigt und die Stelle des Jugendwarts konnte durch Elias Neininger auch einvernehmlich besetzt werden. Geehrt für 25-jährige Dienstzeit wurden Frank Raab und Ralf Siecke, sie erhielten das Ehrenzeichen in Silber und als Geschenk der Stadt eine Armbanduhr. Für 15 Jahre Dienst wurden ausgezeichnet: David und Mathias Lienhard. Die Ehrungen wurden vorgenommen vom stellvertretenden Kreisbrandmeister und Verbandsvorsitzenden Reinhold Engesser und von Ortsvorsteher Martin Wangler. Für vollständigen Probenbesuch wurden geehrt: David und Mathias Lienhard, Max Meder, Andreas Neininger, Elias Neininger und Hansjörg Neininger.