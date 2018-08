von Rüdiger Fein

Villingen-Schwenningen (in) Das regionales Friedensbündnis gedenkt der Menschen, die bei den Atombombenabwürfen über Japan am Ende des zweiten Weltkriegs ums Leben oder zu einem lebenslangen Schaden kamen. Die Villinger Fußgängerzone war auch in diesem Jahr Treffpunkt für die Gedenkveranstaltung. Und die diesjährige Veranstaltung, es war der 73. Jahrestag nach Hiroshima, stand unter einem besonderen Stern. Zum einen sorgten drei japanische Musikerinnen für einen ansprechenden musikalischen Rahmen, zum anderen erstaunte die Veranstalter die ungewohnte Teilnahme einiger Jugendlicher.

Hatte der Reporter vor Beginn noch Christa Lörcher gefragt, wo denn die Jugend bleibe bei der jährlich wiederkehrenden Gedenkveranstaltung, so erübrigte sich die Antwort kurz später, denn unter den etwa 60 Teilnehmern fanden sich auch wenigstens zehn Kinder und Jugendliche, die aufmerksam den Lesungen folgten, mit denen an die schrecklichen Vorgänge erinnert wurde. Sie lauschten und waren sichtlich beeindruckt.

In den Zeitzeugenberichten ist unmittelbar von der Bombe und den direkten Folgen für die Bevölkerung der beiden japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki die Rede. Und auch das Schicksal des Mädchens Sadako Sasaki, das im Alter von nur zwölf Jahren an den Folgen der radioaktiven Strahlen starb, wurde von Isabell Kuchta-Papp eindrucksvoll vorgetragen.

Zuvor aber hatten die drei japanischen Musiklehrerinnen Motoko Hosaka (Barockvioline), Miho Kasai (Traversflöte) und Izumi Fujii (Barockcello) eine eindrucksvolle musikalische Einführung in das Gedenken gegeben.

Christa Lörcher vom Friedensbündnis beklagte, dass es immer noch überall auf der Welt Kriege und Krisenherde gebe, sprach aber auch von kleinen Lichtblicken. So habe eine deutliche Mehrheit der in den Vereinten Nationen vertretenen Staaten im vergangenen Jahr ein Atomwaffenverbot beschlossen. Immerhin 122 von 193 Staaten haben dieses Verbot unterzeichnet. Leider sei Deutschland immer noch nicht dabei, so Lörcher die daran erinnerte, dass auf deutschem Boden am Standort Büchel immer noch amerikanische Atomwaffen lagern. Ein weiterer Lichtblick sei die Verleihung des Friedennobelpreises an das Bündnis ICAN, unter dessen Dach Hunderte von Organisationen vertreten sind, die sich aktiv für den Frieden einsetzen. Auch das mache Mut, so Christa Lörcher.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein