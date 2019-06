von Gerhard Hauser und Claudia Hoffmann

Jürgen Roth ist offiziell immer noch Amtsverweser. Das Urteil, ob die Wahlanfechtung von OB-Kandidatin Fridi Miller abgelehnt ist oder nicht, wurde schon vor einiger Zeit gefällt und die Stadt weiß auch, wie es ausgefallen ist. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, da es nicht allen Beteiligten zugestellt werden konnte.

Im Falle der Klägerin Fridi Miller ist das ein Problem, da sie aktuell obdachlos gemeldet ist. Erst wenn das Urteil rechtskräftig und die Klage von Fridi Miller abgewiesen worden ist, wäre Jürgen Roth Oberbürgermeister und nicht mehr Amtsverweser.

Miller kann noch Rechtsmittel einlegen

Der Begriff Amtsverweser wird in Paragraf 48 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg definiert. Danach kann ein Bewerber, der zum Bürgermeister oder Oberbürgermeister der Gemeinde gewählt wurde, vor der endgültigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Amtsverweser bestellt werden, wenn die Wahl angefochten wurde, was Fridi Miller im Fall der VS-Wahl getan hat. Nach SÜDKURIER-Informationen ist das Urteil wohl im Sinne der Stadt ausgefallen, allerdings kann die Hängepartie weitergehen, da Miller noch Rechtsmittel einlegen kann.

Das Verwaltungsgericht darf das Urteil laut Gerichtssprecher Klaus Döll nicht publik machen, weil es zunächst an Miller zugeschickt werden muss. Die Verfahrensbeteiligten, also die Stadtverwaltung VS und das Regierungspräsidium, dürfen sich laut Döll äußern, tun das aber auch nicht. Das Verwaltungsgericht selbst befindet sich in der Zwickmühle, denn Miller selbst ist inzwischen obdachlos, so dass ihr das Urteil derzeit nicht problemlos zugestellt werden kann.

Verwaltungsgericht muss aufwendigen Weg gehen

Per Mail, die einfachste Lösung, ist dies derzeit nicht möglich, eine elektronische Akte gebe es noch nicht, obwohl Miller so am einfachsten zu kontaktieren wäre, führt Döll aus. Doch derzeit ist nicht sichergestellt, dass Millers Postfach nur von ihr und nicht noch von anderen genutzt werde. Daher muss das Verwaltungsgericht einen aufwendigen Weg gehen.

Aktuell läuft ein Amtshilfeersuchen bei der Stadt Sindelfingen, dass ein Mitarbeiter der Verwaltung das Urteil Miller persönlich übergibt. Eine andere Möglichkeit gebe es nicht, erklärt Döll, der davon ausgeht, dass es auch funktioniert. Fridi Miller zeige sich sehr kooperativ, und dass ihre Wohnung zwangsgeräumt wurde, sei ja nicht ihre Schuld. Ihr einfach einen Fahrschein von Sindelfingen nach Freiburg und zurück zuzuschicken, sei keine Alternative, erläutert Döll, da möglicherweise Kosten anfielen.

Der Pressesprecher des Regierungspräsidiums, Markus Adler, zieht sich auf den Standpunkt zurück, dass seine Behörde erst etwas sagen darf, wenn das Urteil rechtskräftig ist.

Voraussetzung dafür ist eben die Zustellung an alle Beteiligten. Außerdem müsse man abwarten, so Adler, ob Miller gegen das Urteil vorgeht. „Da gibt es ja gewisse Fristen einzuhalten – und die beginnen eben erst mit der gesicherten Zustellung.“ Seiner Meinung nach könnte das Verwaltungsgericht das Urteil durchaus publik machen, wenn ein entsprechendes öffentliches Interesse vorliegt.

Dauerkandidatin Miller überzieht landesweit Kommunen mit ihren Wahlanfechtungsklagen und sorgt so dafür, dass gewählte Kandidaten ihr Amt vorerst nur als Amtsverweser antreten können.