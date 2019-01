Am kommenden Freitag will das Verwaltungsgericht Freiburg über die Klage der OB-Kandidatin Friedhild Miller entscheiden, das bestätigt Klaus Döll, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Der Termin ist auf 10.30 Uhr angesetzt", sagt Döll.

Wird die Klage abgewiesen, muss Oberbürgermeister Jürgen Roth, der am Sonntag offiziell vereidigt wurde, seinen Posten nicht mehr nur als Amtsverweser ausfüllen. Das bedeutet, dass er dann auch das Stimmrecht im Gemeinderat erhält. Miller hatte Klage gegen die OB-Wahl beim Verwaltungsgericht eingereicht, nachdem zuvor das Regierungspräsidium ihren Einspruch gegen die Wahl abgelehnt hatte.

Miller, die als Dauerkandidatin bei Wahlen in Gemeinden und Städten deutschlandweit antritt, wurde bereits Ende vergangenen Jahres vom Verwaltungsgericht Freiburg für prozessunfähig erklärt. Damals hatte sie gegen die OB-Wahl in Freiburg geklagt. Am Freitag ist darum auch mit einer ähnlichen Entscheidung zu rechnen.