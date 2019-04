VS-Villingen vor 1 Stunde

Fridays-for-Future: Schüler trotz Regens und Ferien auf der Straße – Fahrrad-Demo für 19 Uhr angekündigt

Am heutigen Freitag sind zur Mittagszeit in Villingen wieder Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Doch es war offensichtlich noch nicht genug des Protestes: An der Kundgebung wurde für heute 19 Uhr eine Fahrrad-Demonstration des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs angekündigt.