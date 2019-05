Villingen-Schwenningen – Mit einem großen Familienfest am 12. Mai fällt der Startschuss für die diesjährigen Kurgarten-Veranstaltungen. Bis in den Herbst hinein finden fünf Konzerte statt. Der Freundeskreis, in dem sich der Seniorenrat, die Musikakademie, die Wirtschafts- und Tourismus GmbH, Gartenarchitektin Schrade und verschiedene Sponsoren engagieren, hat einiges auf die Beine gestellt.

Viele engagieren sich: Der Freundeskreis hat es sich auf die Fahnen geschrieben, den idyllischen Kurgarten wieder zu beleben. Regelmäßige Konzerte im Kurgarten kamen im vergangenen Jahr bestens an: „Mehr als 700 Besucher sind gekommen, zum Teil auch bei schlechtem Wetter“, so Michael Moser vom Seniorenrat. Die Musikakademie Villingen-Schwenningen organisiert die Konzerte und so treten hier verschiedene Ensembles auf, beim Familienkonzert präsentiert beispielsweise eine Schlagzeuggruppe die ganze Bandbreite der Schlaginstrumente. „Das ist dann der Härtetest für den neu verlegten Resonanzboden“, so Moser.

Die Baugenossenschaft Familienheim engagiert sich – wie viele andere Unternehmen – in besonderer Weise für den Erhalt und die Wiederbelebung des Kurgartens. So hat das Unternehmen im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Stiftung Liebenau die Konzertmuschel aufwändig saniert. Die Schreinerei Summ hat Schaukästen aus Holz aufgehängt. „Hier wollen wir Bilder präsentieren, wie der Kurgarten früher ausgesehen hat und natürlich auch aktuelle Bilder ausstellen“, erklärt Susanne Schneider vom Seniorenrat.

Die Firma Expert Hoerco hat Stühle mit Sitzkissen gespendet und so stehen künftig den Besuchern 150 Stühle zur Verfügung und wenn die Sonne scheint oder es regnet, sorgen große Schirme für etwas Schutz. „Die Schirme hat der Freundeskreis angeschafft.“

Die Figuren: Besonders stolz sind die ehrenamtlich tätigen Kurgarten-Freunde auf die Restauration der Majolika-Figur des Flötenspielers, die seit mehreren Jahren in dem Figurenensemble fehlte, weil sie kaputt war. Die 1935 und 1936 von dem Künstler Richard Bampi in der von ihm geleiteten „Fayence-Manufaktur Kandern GmbH" hergestellten Majolikafiguren sind ein Wahrzeichen des Villinger Kurparks. Richard Bampi übernahm 1927 gemeinsam mit Hermann Hakenjos die Kunsttöpferei der Tonwerke Kandern und führte sie ab 1934 allein (ab 1937 unter seinem eigenen Namen) weiter.

Der in zwei Teile zerbrochene Flötenspieler ist wieder intakt und wird offiziell am 12. Mai enthüllt. | Bild: Hahne, Jochen



Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bampi durch seine in Serie gefertigten kubischen Vasen und die Entwicklung von neuen Farbglasuren weltweit berühmt. Ausstellungen in New York, Neu-Delhi, Tokio), Buenos Aires und Faenza (1963) festigten seinen internationalen Ruf. Er schuf zwölf säulenartige Keramikleuchten und sieben Majolikafiguren für den Villinger Kurpark: Von den Leuchten ist im Park keine einzige erhalten, von den Figuren existieren noch sechs: die Flussallegorie und die Gruppe aus zwei Badenden und drei Musikanten. Die Figuren sind im Laufe der Jahre stark beschädigt worden, einige mussten erneuert werden: So wurde ein Balalaikaspieler durch einen Akkordeonspieler ersetzt.

Im vergangenen Jahr wurde nun der Flötenspieler nach Kandern gebracht: „Frau Behrens ist da selbst hingefahren, hat die Figur, die zerbrochen war, in zwei Teilen hingebracht und sie in einem Stück wieder abgeholt“, lobt Michael Moser das Engagement von Wirtschaftsförderin Beate Behrens für den Kurgarten.

Enthüllung als Höhepunkt: Die feierliche Enthüllung des Flötenspielers ist ein Höhepunkt des Familienfestes am 12. Mai, das von Oberbürgermeister Roth, Gerhard Wolf, dem Leiter der Musikakademie und Michael Moser, eröffnet wird. „Wir haben natürlich auch Flötenspieler, die das entsprechend umrahmen“, so Susanne Schneider. Für den Familientag haben die Organisatoren ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. „Von Hüpfburg, über Karussell, Clowntheater, Musik und Tanz ist wirklich für jede Altersgruppe etwas dabei“, schwärmt Moser. Susanne Schneider freut sich, dass es gelungen ist, den nostalgischen Eiswagen des Eiscafés Zampolli zu organisieren. „Das hat früher einfach dazu gehört, wenn Kinder mit ihren Eltern in den Kurgarten gegangen sind, gab es einen Bollen Eis.“ Bis zum 12. Mai soll sich der Kurpark auch bunter zeigen als noch im Moment: „Da wird noch einiges gepflanzt und gerichtet“, so Behrens.