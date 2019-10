Schwarzwald-Baar (rod) Als sich am Samstagabend der Vorhang in der Neuen Tonhalle öffnete, standen rund 110 neue Gesellinnen um Gesellen aus den Handwerksbetrieben im Schwarzwald-Baar-Kreis auf der Bühne und wurden von über 400 Gästen mit einem tobenden Applaus begrüßt. Es war deren Freisprechungsfeier, zu der die Kreishandwerkskammer eingeladen hatte.

„Die geballte Ladung an handwerklicher Kompetenz steht heute auf der Bühne“, stellte Kreishandwerksmeister Martin Ballof die Hauptpersonen an diesem Abend vor. Mit dem Auftritt solle gezeigt werden, wie viele Gesellen ihre Prüfung bestanden haben. Neben dem Kammerpräsidenten Gotthard Reiner konnte Ballof den ersten Landesbeamten Joachim Gwinner, Raimund Kegel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, Ehrenkreishandwerksmeister Bernd John, Steffen Weber vom Versorgungswerk Iduna, Jürgen Schleicher von der Innungskrankenkasse und die Vorsitzende des Arbeitskreises Unternehmerfrauen Gabriele Kaltenbrunner, sowie die Vertreter der dualen Partner und der gewerblichen Schulen begrüßen.

„Wir Handwerker sind Menschen, die aus der Masse herausstechen, durch Persönlichkeit und vor allem mit fachlicher Kompetenz und Können“, gab Ballof den Junggesellen mit auf den Weg. Das Land brauche Handwerker, nicht nur Akademiker. „Mauern, streichen, reparieren und Dinge, die wir individuell für unsere Kunden fertigen, können nicht heruntergeladen werden, gehen mit keiner App und nicht mit Google“, so Ballof. Wertvoll und beispiellos seien die geschaffenen Werke im Handwerk. „Die Zukunft gehört euch, gestaltet sie mit Herz und eueren Händen und gebt euer Wissen weiter und lasst andere daran teilhaben“, lautete der Appell von Martin Ballof.

In seinem Grußwort bezeichnete Kammerpräsident Gotthard Reiner die Freisprechungsfeier als einen großen Tag für die frischgebackenen Gesellen und für das Handwerk. „Nach all Ihren Bemühungen der vergangenen Monate und Jahre erhalten Sie heute ihren Gesellenbrief, und wir nehmen Sie heute in unsere große Handwerksfamilie auf“, so Reiner. Sie hätten auf eine Ausbildung im Handwerk gesetzt und eine sehr gute Wahl getroffen. „Sie sind heiß begehrt und vor Ihnen liegt eine großartige Zukunft in den Betrieben, vielleicht später als Führungskraft, oder im eigenen Unternehmen“, prognostiziert Reiner die Zukunftsaussichten der neuen Gesellen.

Schon zu Beginn war zu spüren, dass Ballof und der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Rainer Wagner, sich in ihrer ersten Freisprechungsfeier als Verantwortliche für diesen Abend etwas Besonderes einfallen ließen. Die Schreiner standen an diesem Abend im Mittelpunkt des Programmes. Die Tanzgruppe „Tanzzeitlos“ präsentierte in ihrer Tanzeinlage, wie man mit viel Energie und Werkzeugen das Holz bearbeitet. Wer genau hinschaute, konnte unter den Tänzern den Kreishandwerksmeister entdecken.

Unterhaltsam war auch das Interview von Innungsobermeister Gerhard Jordan aus Villingen mit seinem neuen Gesellen Lukas Link. Spannende Einblicke über die Ausbildung zum Schreiner und auch lustige Anekdoten aus drei Jahren Ausbildungszeit waren von den beiden zu erfahren. „Schreiner war schon in der Grundschule mein Traumberuf und fand es immer toll, beim Opa in der Werkstatt zu stehen und Vogelhäuschen zu bauen“, so Link der 2016 bei Jordan mit der Lehre begann. „Nach einer anstrengenden Woche freute man sich auf die Schule und ich man konnte sich etwas zurücklehnen und relaxen“, bestätigt Link und seine Offenheit wurde mit viel Applaus bedacht. „Für mich war es etwas neu, dass man in die Berufsschule zum Relaxen geht“, kommentiert Rainer den für ihn tollen Beitrag mit einem Schmunzeln.

146 junge Damen und Herren aus 25 verschiedenen Berufsbildern von Anlagenmechaniker bis Zweiradmechaniker haben ihren handwerklichen Berufsabschluss gemacht. Die meisten Abschlüsse wurden im Zimmererhandwerk mit 31 Gesellenbriefen erreicht. Insgesamt wurden sieben Kammersieger mit der ersten Platzierung, vier Zweit- und drei Drittplatzierte Kammersieger ausgezeichnet. Zudem gab es zehn Innungssieger. „Dies ist ein Zeichen für Können und Leistungsbereitschaft der jungen Handwerker in unserer Region“, würdigt Wagner die Leistungen.

„Liebe Junghandwerker und Junghandwerkerinnen, ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben“, läutete Rainer die Freisprechung ein. „Ich spreche Sie hiermit frei, damit Sie Ihr Leben als Gesellinnen und Gesellen fortan selbst in die Hände nehmen können. Seien Sie Vorbild und setzen ie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten so ein, dass Sie jeden Tag stolz auf das Geleistete sein können“, so Reiner. Die Gesellenbriefe wurden anschließend von den jeweiligen Innungsobermeistern überreicht.

Mit einer weiteren Musikeinlage des Duos „Man and me“ endete eine unterhaltsame und kurzweilige Freisprechungsfeier in der Neuen Tonhalle, von der auch der Obermeister der Zimmerer, Gerhard Heinzmann, begeistert war. „Ihr habt hier wieder frischen Wind hineingebracht“, bestätigt er Wagner beim anschließenden Stehempfang im Foyer.

Dass rund 20 Prozent der Auszubildenden ihren Gesellenbrief an diesem Abend nicht abgeholt haben, beschäftigte Wagner noch. „Unser Ziel ist es, mit einer auf die Jugend ausgerichteten Veranstaltung zu zeigen, dass es etwas Besonderes ist, den Gesellenbrief in so einem Rahmen überreicht zu bekommen“, sagt Wagner.

Das sind die Sieger

Die Kammersieger:

Für ihre Leistugen wurden folgende Gesellinnen und Gesellen ausgezeichnet. Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Erste Platzierung Jonas Hahn bei Hauptvogel GmbH, Bräunlingen. Zweite Platzierung Jan Fehrenbach bei Ing. Alfred Winkler GmbH & Co. KG, Villingen-Schwenningen. Dachdecker: Erste Platzierung Marcel Wolf bei Wolf Dach GmbH, Donaueschingen. Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Konditorei: Erste Platzierung Jessie Hansen bei Confiserie-Café-Conditorei Mayerhöfer e.K., Inh. Melanie Weißer, Furtwangen. Konditorin: Erste Platzierung Sarah Hilsenbeck bei Bäckerei, Konditorei, Café Uwe Hilsenbeck e.K., Villingen-Schwenningen. Orthopädietechnik-Mechaniker: Erste Platzierung Luc Gaubusseau, zweite Platzierung Aileen Roth, dritte Platzierung Ramona Bausch, alle bei Orthopädie + Vital Zentrum Piro GmbH, Villingen-Schwenningen. Raumausstatterin: Erste Platzierung Anja Korsch bei Kachler GmbH, Königsfeld. Dritte Platzierung Ronja Binkert bei Schaub Vertriebs GmbH, Donaueschingen. Zimmerer: Erste Platzierung Jan Kienzler bei Zimmerei-Innenausbau Kienzler GmbH, Vöhrenbach. Feinwerkmechaniker: Zweite Platzierung Aaron Besch bei Schlenker GmbH, St. Georgen. Glaser: Zweite Platzierung Felix Lenz bei Willi Maier GmbH, Villingen-Schwenningen. Stuckateur: Dritte Platzierung Bastian Kaiser bei Kaiser GmbH, Triberg.

Die Innungssieger

Bau-Innung Schwarzwald-Baar: Tom Buchmeier bei Mall GmbH, Donaueschingen; Alexa Goloman bei Egon Elsäßer Bauindustrie GmbH & Co. KG, Geisingen. Elektro-Innung Schwarzwald-Baar: Matthias Bösinger bei Heiko Götz, St. Georgen. Friseur-Innung Schwarzwald-Baar: Emma Holl bei Style Event, Felix Taubenmann, Blumberg; Sofia Schulz bei Werner Bonners, Villingen-Schwenningen. Maler- und Lackierer-Innung Schwarzwald-Baar: Kai Erban bei Baur GmbH, Donaueschingen; Xenia Rosenstiel bei Baur GmbH, Donaueschingen. Schreiner-Innung Schwarzwald-Baar: Isabel Ketterer bei Schwer e.K., Furtwangen. Zimmerer-Innung Schwarzwald-Baar: Fabian Haustein bei Werner Ettwein GmbH, Villingen-Schwenningen; Sebastian Sauter bei Holzbau Sauter GmbH, Blumberg. (rod)