von Jörg-Dieter Klatt

Christliche Gemeinden leben in der Regel von gemeinsam gefeierten Gottesdiensten, in denen neben Liedern auch Liturgie und Verkündigung im Mittelpunkt stehen. Dies ist derzeit vor dem Hintergrund des Versammlungsverbotes nicht möglich und so reifen in vielen Gemeinden unterschiedliche Ideen, wie das Wort Gottes in die Häuser getragen werden kann.

Übertragung Sonntag um elf Uhr

Die überkonfessionelle Freikirche ICF, die in Villingen über einen modernen Kirchensaal verfügt, überträgt jeweils an Sonntagen um 11 Uhr einen Lobpreisgottesdienst. Via YouTube-Livestream können Interessierte an diesen „Celebrations“, das sind multimedial und professionell gestalteten Gottesdienste, teilnehmen. Fetzige Musik, emotionale Lieder und leidenschaftliche Predigten sollen auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Zuversicht vermitteln, wollen Orientierung geben und Fragen des Miteinanders beantworten.

Furtwangen Internet-Gottesdienst für das Bregtal erntet viel Lob Das könnte Sie auch interessieren

„Wir kommen zu unseren Zuschauern“

Dass hierzu nicht unbedingt die persönliche Anwesenheit notwendig ist, zeigen rund 2200 Zugriffe auf einen Live-Stream-Gottesdienst in Singen. Mit großer Professionalität und großer technischer Ausrüstung wurde der Gottesdienst ins Netz gestellt. „Wenn die Gemeinde nicht zu uns kommen kann, kommen wir eben zu unseren Zuschauern“, sagt Pastor David Rominger aus Villingen-Schwenningen.