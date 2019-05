von SK

In dem Schreiben an den Oberbürgermeister schreibt Bertold Ummenhofer im Namen seiner Fraktion: „Der allgemeine Trend verantwortungslos mit der Umwelt und damit auch dem Mitbürger durch achtlos und unüberlegtes, möglicherweise sogar vorsätzliches Wegschmeißen von Müll aller Art, Zigarettenkippen usw. macht auch vor unserer Stadt nicht halt. Es gilt, alle gesetzlichen Möglichkeiten auszunutzen, diesen Trend zu stoppen bzw. entgegen zu wirken, aber auch entsprechende Hilfen anzubieten und Maßnahmen zu ergreifen. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat im Herbst 2018 einen Bußgeldkatalog des Umweltmimsteriums in Kraft gesetzt, welcher eine deutliche Erhöhung der Bußgelder bei Umweltsünden zulässt. Andere Städte (z.B. Stuttgart und Mannheim) haben dieses Gesetz bereits umgesetzt und einen Bußgeldkatalog für ihre Stadt erstellt bzw. bestehende Bußgelder angepasst.“

Da Villingen-Schwenningen neben der Polizeiverordnung keine weiteren Regelungen zur Bestrafung derartiger Umweltsünder habe, beantrage seine Fraktion: „Die Erstellung einer bisher nicht vorhandenen eigenen städtischen Satzung, welche die Ahndung derartiger Verstöße regelt. Die hochstzulässigen Strafen sind einzustellen. Um Umweltsündern wenigstens in bescheidenem Maße auf die Spur zu kommen bzw. von achtlosem Wegwerfen von Müll aller Art abzuschrecken, beantragen wir die Einstellung von zwei Mitarbeitern im polizeilichen Ordnungsdienst, welche auch in Zivil kontrollieren und ermitteln dürfen.“

Weiterhin ist zu lesen: „Auch das Besprühen von Gebäuden, Fahrzeugen usw. führt zu erheblichen Sachschäden und einer nicht unerheblichen Verschandelung des Stadtbildes. Hier beantragen wir, für die Hilfe bei der Aufklärung dieser Straftaten, dem Tippgeber eine Belohnung zu erstatten. Gleichzeitig beantragen wir aber auch eine bessere Ausstattung der gesamten Stadt mit

entsprechend großen und gut sichtbaren Papierkörben bzw. Müllbehältern.“

Um die Sensibilität zu diesem Thema zu fördern beantragen die Freien Wähler weiterhin: „Die Aufklärung der Bevölkerung mittels Zeitungsartikeln, Hinweistafeln, eventuell Vortragen durch die Volkshochschule und das Aufstellen von entsprechenden Plakaten oder Hinweisen an Papierkörben. Zuletzt schlagen wir dann noch vor, dass bei der TDVS Müllsacke kostenlos ausgegeben werden und

jedem Bürger, welcher einen vollen Müllsack zurückbringt, ein kleinen Geldbetrag, oder ein Präsent übergeben wird.“