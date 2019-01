von Roland Dürrhammer

"Wir möchten ein zweistelliges Ergebnis und fünf Mandate im Gemeinderat erreichen", definierte der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des FDP-Stadtverbandes Villingen-Schwenningen Marcel Klinge das Ziel bei der Aufstellungsversammlung zum Wahlvorschlag der Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahl am 26. Mai. So früh wie in keinem anderen Jahr konnte der Vorstand die kompletten Kandidatenlisten präsentieren. "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir einen so großen Zuspruch erhalten haben und es dies Mal sehr leicht war, die Listen voll zu bekommen", so Klinge, der den Grund dafür in der soliden Fraktionsarbeit in den vergangenen fünf Jahren sah und dass die FDP auch bundesweit auf einem sehr guten Weg sei.

Neun Monate auf Kandidatensuche

Wichtig für Klinge war in den vergangenen neun Monaten, bei der Kandidatensuche auch die Anzahl der weiblichen Kandidaten zu erhöhen. "Wir haben 42 Prozent Frauen auf den Listen", verkündete Klinge. Nachdem die Regularien geklärt und Niko Reith, Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes Donaueschingen, zum Versammlungsleiter gewählt wurde, stimmten die anwesenden Mitglieder den Wahlvorschlägen für die Gemeinderatswahl und in Anschluss daran für die Kreistagswahl zu.

"100 Tage vor dem 26. Mai beginnt unser ,Warm-up' und 50 Tage vor der Wahl geht es richtig los mit dem Wahlkampf", so Klinge, der noch drei weitere Ziele vorab bekannt gab. "Wir möchten fünf Jahre in die Zukunft denken, Villingen-Schwenningen als Oberzentrum stärken und es soll im Gemeinderat weniger gestritten, dafür mehr diskutiert werden. Wir werden über Themen sprechen, zu denen unter anderem der Straßenbau, die Schulen, die Wirtschaft gehören, und Ideen für die Stadt entwickeln. Und wir möchten einen bunten und vielfältigen Wahlkampf führen, die Rechtspopulisten klein halten und besser werden als die AfD", gibt sich Klinge zielsicher.

Marcel Klinge will Bodenhaftung nicht verlieren

Der Dank von FDP-Sprecher und dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Frank Bonath galt Klinge, der trotz seines Amtes als Bundestagabgeordneter wieder für den Gemeinderat und Kreistag kandiert und wesentlichen Anteil bei der Kandidatensuche hatte. "Es ist für mich wichtig, den Kontakt zur Basis zu halten, und ich freue mich, nach anstrengenden Wochen in Berlin am Wochenende mal wieder mit normalen Menschen zu sprechen", sagt Klinge.