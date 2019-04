von SK

Den Täter beim Einbruchsversuch gestört hat am Freitagabend gegen 21.50 Uhr eine Frau am Schwalbenhaag. Die 23-Jährige öffnete aufgrund der Geräusche vor der Wohnung der Türe und stand vor dem Einbrecher, der wohl noch kurz zuvor versucht hatte die Türe mittels Werkzeug zu öffnen. Während sie die Türe wieder schloss flüchtete der Täter, der von der Bewohnerin als etwa 17- bis 23 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben wird. Er trug dunkles längeres Haar und dunkle Sportkleidung. Außerdem führte er eine größere Sporttasche mit sich.

In diesem Zusammenhang wird auch ein Mann gesucht, der während des Vorfalls an der Straße wartete. Er wird als etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug ebenfalls dunkle Haare und Trainingsbekleidung. Das Polizeirevier Villingen ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können, sich unter Telefon 07721-6010 zu melden.