von SK

Die Franziskanerinnen von Bonlanden übergeben zum 1. Januar 2020 das Franziskusheim in VS-Schwenningen an die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn in Schramberg-Heiligenbronn. Provinzoberin Sr. Witburga Mendler und Stiftungsvorstand Hubert Bernhard informierten die 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Franziskusheims über die Zustiftung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kinderheim vor 20 Jahren übergeben

Vor 20 Jahren hatten die Franziskanerinnen von Bonlanden bereits ihr Kinderheim an die Heiligenbronner Stiftung übergeben. Nun folgen auch das Altenzentrum mit 80 Pflegeplätzen und Tagespflege sowie die Kindertagesstätte.

Umbruch in Altenhilfeeinrichtungen

Provinzoberin Schwester Witburga Mendler erläuterte in der Mitarbeiterversammlung die Beweggründe des Klosters zur Aufgabe des Hauses. Altenhilfeeinrichtungen stünden vor immer komplexeren Anforderungen an die Betreiber mit der ganzen inhaltlichen und wirtschaftlichen Gesamtverantwortung.

Beschäftigte werden übernommen

Auf der anderen Seite verzeichne die Ordensgemeinschaft einen steigenden Altersdurchschnitt und fehlende personelle Ressourcen. Alle zur Übergabe bestehenden Arbeitsverhältnisse und Verpflichtungen würden von Heiligenbronn vollumfänglich übernommen.