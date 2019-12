Nach einem Jahr Zwangspause wird es 2020 wieder ein Konzertprogramm des Folk-Clubs in der Scheuer geben. Jetzt hat der Club das Programm für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Und es ist ein überaus internationales Programm geworden – mit Musikern aus Irland, Serbien, Kanada, den USA und einigen weiteren Regionen. Auch zwei Grammy-Gewinner sind dabei: Neben den Krüger-Brothers, die schon des öfteren in Villingen waren und hier viele Fans haben, kommt „Flor de Toalache“ aus New York im Mai zum ersten Mal nach Villingen-Schwenningen.

Schwerpunkt Balkan

Ein weiterer Schwerpunkt in der ersten Jahreshälfte liegt auf der Musik der Balkan-Region, die im Bereich Welt-Musik immer populärer wird. Bereits am 4. Januar geht es hier mit dem Ensemble „Revelling Crooks“ los. Am Ostersonntag ist mit dem „Trio Balkan Strings“ aus Belgrad eines der renommiertesten Gitarren-Ensembles Europas zu Gast in der Scheuer.

Finanzielles Wagnis

Dabei war war es gar nicht so einfach, für das kommende Jahr ein Konzertprogramm auf die Beine zu stellen. Denn noch immer ist die Entscheidung über die zukünftige finanzielle Förderung des Villinger Folk-Clubs nicht gefallen. „Doch hätten wir noch länger mit der Programmplanung gewartet, wäre es endgültig zu spät gewesen, denn die meisten Musiker und Bands buchen ihre Termine mindestens ein halbes Jahr im voraus“, erklären die Macher des Folk-Clubs.

Ab sofort liegt das Programm aus. Unter www.folk-club.de können bereits Karten für alle Veranstaltungen reserviert werden. Vorverkaufskarten gibt es bei Morys Hofbuchhandlung.