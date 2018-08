von Jörg-Dieter Klatt

VS-Tannheim – Brütende Hitze über der Baar, Sommerferien-Feeling pur und das große Freibad in Villingen, das erst nach langer, umbaubedingter Schließzeit öffnete. Da haben sich viele Badelustige das nächst liegende Freibad gesucht und im kleinen, aber feinen Tannheimer Bad einen erholsamen Freizeitort gefunden.

Dieses kleine Freibad wurde 2005 für einen Euro plus 16 Prozent Mehrwertsteuer von der Stadt Villingen-Schwenningen an einen Förderverein verkauft, der sich nach der Schließung des beliebten Bades im Jahr 2004 gegründet hatte. Seither betreiben die Mitglieder des Fördervereins dieses Freibad mit wachsendem Erfolg. Je nach Wetterlage im Sommer strömen Tausende von Erholungssuchenden in das liebevoll gepflegte Bad, das sich besonders bei Familien mit kleinen Kindern größter Beliebtheit erfreut.

Trotz einer Vorwärmanlage ist das Tannheimer Bad ein reines Schönwetterbad. Dieses Jahr wurden schon rekordverdächtige Besucherzahlen registriert. Kinder sind besonders willkommen. Ob Matschanlage im Schatten, Kinderrutsche, Kinderbecken, Blockhaus oder Planschbecken – gerade für die Jüngsten bietet das Tannheimer Bad kurzweilige Abwechslung. Die Übersichtlichkeit des Bades und das wachsame Auge der Bademeister und des Aufsichtspersonals sorgen für eine beruhigende Wohlfühlatmosphäre.

Schwierige Finanzierung

Gerade vor dem Hintergrund, das landauf landab Freibäder geschlossen werden müssen, weil die Kosten für die Kommunen nicht mehr leistbar sind, ist das ehrenamtliche Engagement des Tannheimer Fördervereins nicht hoch genug einzuschätzen. Die Doppelspitze aus Sybille Bippus und Doris Riesle steht dem Förderverein seit 2010 vor und sorgt unermüdlich dafür, dass der Badebetrieb alljährlich störungsfrei ablaufen kann.

„Ohne Moos nix los!“ gilt auch für das Tannheimer Bad und so freuen sich die Vereinsmitglieder über jeden Euro und jede noch so kleine Dienstleistung, die dem Vereinsziel gerecht wird. Ob die kostenfreie Überlassung einer Kinderblockhütte, das Gestalten der Matschanlage oder das Säubern eines verstopften Abflussrohres, ob Kuchenspende oder Übernahme von Kioskschichten, alles ist notwendig und wird gerne angenommen. Auch großzügige Geldspenden, wie sie am Mittwoch in Höhe von 1350 Euro von der Firma Tellerrand–Catering an das Leitungsduo übergeben wurde, tragen zum Erhalt des Freibades bei. Dieser Betrag stellt den Erlös des Helferfestes zur 1200-Jahrfeier im Juni dieses Jahres dar, den Wolfgang Zimmermann und seine Frau Dunja gerne als Tannheimer Bürger dem Freibad zur Verfügung stellen.

Gegenüber dem SÜDKURIER betonte Doris Riesle: „Das Spendenaufkommen ist leider ausgesprochen unterschiedlich. In einem Jahr fließt viel, im nächsten kaum etwas. Das macht Planungen für Investitionen oder dringend notwendige Reparaturen schwierig!“ Daneben erhält das Bad alljährlich einen Zuschuss in Höhe von rund 30 000 Euro von der Stadt Villingen-Schwenningen, der aber die laufenden Kosten bei Weitem nicht decken kann.

Öffnungszeiten Lässt die Wetterkarte schönes Wetter vermuten, öffnet das Bad seine Pforten in den Schulferien und an Wochenenden um 11 Uhr, an sonstigen Werktagen um 13.30 Uhr. Die letzten Badewilligen sollten bis 19.30 Uhr das Bad verlassen haben, denn zu diesem Zeitpunkt schließt die Pforte. Für nur 2,90 Euro kann ein Erwachsener den ganzen Tag sich im Bad verweilen. Kinder ab der ersten Schulklasse zahlen 1,90 Euro. Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, haben freien Eintritt. Daneben gibt es zahlreiche Gruppen- und Mehrfachkartenrabatte. Siehe auch www.freibad-tannheim.de.

