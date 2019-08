von Roland Dürrhammer

Es sind immer mehr Kinder, die nach ihrer Grundschulzeit nicht oder nicht sicher schwimmen können. Eigentlich sollten die Kinder mit Abschluss der vierten Klasse das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze erreicht haben. In den 1980er-Jahren waren es noch 90 Prozent, heute sind es gerade Mal 40 Prozent. Die Ursachen hierfür liegen unter anderem auch am fehlenden Schwimmunterricht in den Grundschulen.

So auch in der Grundschule Marbach. Das lag dem Förderverein der Schule und Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple schon lange im Magen. Darum haben sie dieses Jahr für die Viertklässler einen Schwimmkurs organisiert. „Anfangs waren wir noch etwas unsicher, wie wir das mit der Aufsicht, der Schwimmausbildung und den Fahrten alles hinbekommen sollen“, sagt Kern-Epple. Zuversicht, dass das alles klappen wird, bekamen sie bei einem Gespräch mit Schwimmmeister Stefan Furtner vom Hallen-Freibad Minara in Bad Dürrheim.

„Dann konnten wir mit Hanne Liermann, einer ehemaligen Grundschülerin, eine zusätzliche Aufsichtsperson gewinnen, die im Gymnasium am Romäusring den Rettungsschwimmer abgelegt hat“, so Kern-Epple. Und voller Tatendrang wurden alle Eltern der Viertklässler angeschrieben. Acht Mal freitagsnachmittags eineinhalb Stunden Schwimmunterricht und die Kosten für den Eintritt ins Minara übernimmt der Förderverein, so das Angebot.

Doch der Rücklauf der Anmeldungen sei im ersten Moment ernüchternd gewesen. „Gerade mal sieben von 28 Schülern haben sich angemeldet“, berichtet Kern-Epple. So hätte es eine Gruppe gegeben, die alle etwas erreichen wollten und dabei viel Spaß gehabt hätten. „Am Ende konnte den Kinder ein Seeräuber, zwei Jugendschwimmabzeichen in Bronze und vier in Silber überreicht werden und wir haben jedes Kind ein Stück weitergebracht, für den nächsten Schritt in der fünften Klasse“, sagt Kern-Epple voller Stolz.

Für sie sei der Schwimmkurs auch erfolgreich gewesen. „Ich habe während der Zeit den Köpper vom Einmeterbrett gelernt“. Ziel ist es, den nächsten Viertklässlern diesen Schwimmkurs wieder anzubieten.