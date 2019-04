Die Stadt wird keine Födergelder aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend“ bekommen. Das hat der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mitgeteilt. "Kein Projekt hat es in die Förderung geschafft", sagt Klinge. Darüber sei er selbst auch enttäuscht.

In einer Hauruck-Aktion hatte die Stadt bis zum September vergangenen Jahres noch folgende Projekte eingereicht: Sanierung der Kunsteisbahn Halle 2 und der Curlinghalle, Neukonzeption der Sportanlage im Bereich Gustav-Strohm-/Hilbenstadion, Einbau von Umkleidekabinen, Brandschutz und Sanierung der Stehstufen im Friedengrundstadion und Neukonzeption der Sportanlage des Gymnasiums am Hoptbühl.

Die Gesamtkosten aller Maßnahmen lägen bei 14 Millionen Euro. Eine Förderung hätte im Idealfall sechs Millionen Euro gebracht.