von Silke Weidmann

Es soll sie ja geben: Die Menschen, die mit der Fasnet so rein gar nichts anfangen können. Auch in Villingen. Wohin aber an den „Hohen Tagen“, wenn in der Stadt das Leben auf den Kopf gestellt wird und man nicht dabei sein möchte? Wir haben die Anti-Fasnet-Freizeittipps für alle, die nicht närrisch sind oder zwischendurch mal eine Pause brauchen von Narri Narro und Co.

Unabhängig von Wetterkapriolen kann man sich in der Kletterhalle austoben. Im neuen Blocwald gibt es einen eigenen Kinderbereich.

Wer sich bis auf ein paar Meter an das Narrentreiben herantraut, kann an der Stadtführung „Villingen damals und heute“ teilnehmen, bei der die Fasnet nur eine Nebenrolle spielt. Sie startet am Samstag um 14 Uhr am Franziskaner Kulturzentrum, Rietgasse 2. Tickets können vorab entweder dort oder über das städtische Ticketsystem vibus bezogen werden. Im Franziskanermuseum ermöglicht außerdem ein Besuch der Dauerausstellung zum Keltischen Fürstengrab Magdalenenberg eine fasnetfreie Aktivität. Täglich außer am Freitag ist das Museum über die Fasnet nachmittags geöffnet. In der Städtischen Galerie in Schwenningen findet derzeit die Ausstellung „Material und Farbe – Felix Schlenker zum 100. Geburtstag“ statt. Diese kann man täglich ab 13 Uhr, am Wochenende bereits ab 11 Uhr besuchen. Montags hat die Galerie geschlossen.

Villingen-Schwenningen VS ganz steil: Neues Sportzentrum jetzt eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Im Kino Blueboxx beeinflusst auch die direkte Nachbarschaft zur Neuen Tonhalle an den Fasnettagen nicht das Programm. Hier werden täglich Komödien, Kinderfilme und Dramen gezeigt. „Die Eiskönigin II“ und „Sonic the Hedgehog“ dürften eher das jüngste Publikum ansprechen. Bei der deutschen Komödie „Enkel für Anfänger“ oder dem Biografiefilm von Udo Lindenberg kommen auch die reiferen Kinobesucher auf ihre Kosten.

Zwei Sport-Ereignisse

Sportlich Interessierte können zwei beliebte Teams des Regionalsports anfeuern: Am Freitag, 21. Februar, beginnt um 19.30 Uhr das Heimspiel der Schwenninger Wild Wings gegen die Iserlohn Roosters in der Helios-Arena. Tags darauf laden die Volleyball-Damen des TV Villingen zum Regionalligaspiel in die Hoptbühl-Halle. Aufgeschlagen wird am Samstag um 20 Uhr gegen den TSV Backnang.

Chancen für Skifahrer

Wer lieber selbst sportlich aktiv ist, dem bieten sich auch über die Fasnettage zahlreiche Möglichkeiten. Die regionalen Skilifte kämpfen diesen Winter zwar mit der Wetterlage. An der schneegünstig gelegenen Kalten Herberge sowie am benachbarten Sägenhof-Lift hat man derzeit aber noch Chancen auf Schneetage. An der Kalten Herberge versprechen zwei Förderbänder Spaß auch für Ski-Neulinge und Rodler. Über die Schneelage informiert die Webseite des Skilifts oder das Schnee-Telefon 07723/2145.

St. Georgen Schnee nicht in Sicht – aber jede Menge Arbeit und Kosten am Lift Das könnte Sie auch interessieren

Völlig unabhängig von Wind und Wetter kann man in den Hallenbädern entspannen, planschen oder seine Bahnen ziehen. Das Neckarbad in Schwenningen hat über die Fasnet täglich geöffnet, das Hallenbad Villingen von Freitag bis Sonntag. Auch das Bad Dürrheimer Solemar bietet täglich Sport und Wellness.

Hier geht‘s hoch hinauf

Die Kunsteisbahn Schwenningen zeigt sich ebenfalls unbeeindruckt vom närrischen Treiben und hat weiterhin täglich geöffnet. Im Tennis- und Squash Center Villingen können die Plätze im Halbstunden-Takt gemietet werden – vorausgesetzt, man findet dieser Tage einen Spielpartner. Hoch hinaus kann man in den Boulder- und Kletterhallen Upjoy in der Wilhelm-Binder-Straße und dem neuen Blocwald am Klosterhof. Hier gibt es auch einen eigenen Kinderbereich.