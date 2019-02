von Kurt Weiß

Wie schon seit Jahren guter Brauch, lädt die Frauengemeinschaft im Frühling ihre Mitglieder zu einem Frühstück ins Foyer der Festhalle ein, um sich bei ihnen für ihre Arbeit und insbesondere für die Bastelarbeiten zum Adventsbasar zu bedanken. Aus diesem Anlass wird auch alljährlich der Reinerlös aus dem traditionellen Adventsbasar für einen sozialen Zweck überreicht. Und da der Basar im November des vergangenen Jahres wieder erfolgreich war, konnte die Frauengemeinschaft 3000 Euro übergeben. Empfänger der überdimensionalen Schecks war in diesem Jahr der Förderverein Feldner Mühle sowie „Ärzte ohne Grenzen“, die sich die Spende zu gleichen Teilen untereinander aufteilen.

65 Frauen waren zu dem gemütlichen Beisammensein mit Musik und Gesang sowie einem reichhaltigen Frühstück in das Foyer der Schule gekommen. Sie hatten sich im vergangenen Jahr regelmäßig getroffen, um für den Basar eine Woche vor dem ersten Advent zu stricken, zu basteln, zu malen, zu backen und Kränze zu binden.

Bevor Paul Mäder, Vorsitzender des Fördervereins Feldner Mühle, die Spende entgegennehmen durfte, berichtete er über die Entstehung dieser Einrichtung in einer ehemaligen Wassermühle in Villingen und über die Gründung des Fördervereins. In der Feldner Mühle werden seit Jahren behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus vielen Regionen Deutschlands in den Ferien und in der Freizeit betreut, um deren Familien hin und wieder zu entlasten. In der Einrichtung finden zwischen zehn und 15 Personen Platz. Mäder berichtete aber auch über die Probleme bei der Finanzierung der Einrichtung. So hätte der Förderverein einen jährlichen Etat von rund 350 000 Euro, von denen nur zwei Drittel aus der Eigenbewirtschaftung abgedeckt werden können. „Da wir keinerlei öffentliche Zuschüsse bekommen, sind wir auf Spenden angewiesen“, so Mäder. Diese Tatsache löste bei den Frauen ein Raunen und ein unverständliches Kopfschütteln aus. Mäder dankte den Frauen für ihren Einsatz.

Für „Ärzte ohne Grenzen“ war die Ärztin Gudrun Adam aus Villingen zum Frauenfrühstück gekommen. Sie bot den Frauen an, in einer gesonderten Veranstaltung über ihre Arbeit und über den Einsatz von „Ärzten ohne Grenzen“ zu berichten.