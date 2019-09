Ein Defekt an einer Pelletheizung hat am Freitagmorgen um kurz nach halb zehn zu einem Feuerwehreinsatz an er Volksbank in Villingen geführt.

Wie Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen auf Nachfrage mitteilt, sei der Alarm der Brandmeldeanlage bei der Integrierten Leitstelle eingegangen woraufhin mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Volksbank fuhren.

Als Grund für die Rauchentwicklung, die vor allem das Erdgeschoss betroffen hatte, wurde schnell eine technische Ursache an einer Pelletheizung ausgemacht. Nachdem die Feuerwehr die Räume durchlüftet hatte, konnte der Einsatz auch schnell wieder beendet werden.