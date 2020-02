von Redaktion

Nach einem Kurzschluss fing die Heizungsanlage eines Hauses in Obereschach Feuer, sodass die Feuerwehren Villingen, Weilersbach und Obereschach am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr ausrückten. Der Brand war schnell unter Kontrolle, zwei Hausbewohner hatten das Gebäude in der Neuhauser Straße verlassen, als sie den Rauch entdeckten. Sie blieben unverletzt. Möglicherweise wurde der Kurzschluss dadurch verursacht, dass nach den starken Niederfällen der vergangenen Tage über ein Regenablaufrohr Wasser in den Keller eindrang, berichtete der Obereschacher Abteilungskommandant Björn Adler auf Anfrage. Das Wasser stand beim Eintreffen der Feuerwehr 30 bis 40 Zentimeter hoch.