Villingen-Schwenningen vor 12 Minuten

Feuer und Explosionen am Montagmorgen: Großeinsatz bei Kuckucksuhrenfabrik Engster an Villinger Robert-Bosch-Straße

In der Kuckucksuhrenfabrik Engster an der Villinger Robert-Bosch-Straße brennt es am Montagmorgen. Zu den Ursachen ist bislang nichts bekannt.