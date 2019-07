von Gerhard Blessing

Im milden Abendlicht eines Sommertages fanden sich am Hofkreuz unterhalb von Herzogenweiler Bürger ein, die, wie verabredet, aus allen Richtungen zusammenströmten. Dort, vor dem imposanten Kreuz mit Blick auf den Albtrauf und die Berge der Baar als Hintergrund, war alles bereitet für ein zünftiges Fest. Ausgerichtet wurde die Open-air-Feier vom neuen Ortschaftsrat als Dankeschön für all die Helfer und Gönner, die sich in letzter Zeit ehrenamtlich verdient darum gemacht haben, die äußere Attraktivität des kleinen Dorfes zu steigern.

Die Begrüßung der Gäste durch die beiden Ortsvorsteher. | Bild: Gerhard Blessing

Da war zum einen zu nennen die Restaurierung der beiden Willkommensschilder an den Ortseingängen. Ursprünglich hergestellt von Berthold Weber im Jahre 2003, wurden sie nun aufwendig von Hobbyschreiner Werner Biselli von den Spitalhöfen sowie dem Maler Erich Neugart aus Pfaffenweiler wieder aufgemöbelt. Die beiden erhielten aus der Hand des früheren Ortsvorstehers Martin Wangler einen Gutschein für einen Restaurantbesuch.

Die „Hockede“ unterm Sonnendach. | Bild: Gerhard Blessing

Beschenkt wurden auch die Beteiligten für die Erstellung und Gestaltung der Panoramatafel beim Hofkreuz: die frühere Ortschaftsrätin Renate Dieterle als Initiatorin, die Vertreter des Seniorenrates Michael Moser, Dieter Scheu und Susan Schneider für ihre Spende sowie Barbara Walz für die Bildgestaltung und Jörg Benzing für den Druck.

Neuer und alter Ortsvorsteher bei der Montage der Stiftungsplakette. | Bild: Gerhard Blessing

Schließlich wurde aber auch der ehemalige Ortsvorsteher Martin Wangler selbst noch geehrt von seinem Nachfolger im Amt, Andreas Neininger. Dieser gab bekannt, dass der alte Dorf-Schultes seinen Ausstand in Form einer komfortablen Liegebank errichtet habe, die an aussichtsreicher Stelle nebenan am Spitalhofsträßle platziert worden ist. Wangler zu Ehren war von Gemeindearbeiter Herbert Lienhard eine Stiftungsplakette mit Namensnennung gestanzt worden, die auch umgehend vom Geehrten selbst an Ort und Stelle an die Bank geschraubt wurde.