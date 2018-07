Feld und Flur sind knochentrocken – wie schnell es zu einem Feuer kommen kann, zeigte sich Dienstagnachmittag am Villinger Warenberg. Dort brannte eine Fläche in der Größe eines Fußballfeldes und eine Strohballen-Pressmaschine im Wert von etwa 80 000 Euro ab. Dabei verhinderte der Sohn des Rietheimer Landwirts Clemens Hettich, Maik, der die Maschine fuhr, viel Schlimmeres.

Zu einem Flächenbrand kommt es Dienstagnachmittag westlich der Villinger Warenbergschule. Die Feuerwehr Villingen löscht. Bilder: Jochen Hahne | Bild: Hahne, Jochen

Das Gerät hatte möglicherweise das bereits brennende Stroh miteingezogen. Als Maik Hettich dies bemerkte zog er zur Abgrenzung eine Furche in das in Flammen stehende Feld und stellte die Maschine außerhalb ab. So konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten, das dann von der Villinger Feuerwehr gelöscht wurde. Die Wehr war mit drei Löschfahrzeugen und 24 Kräften vor Ort.

Clemens Hettich, der das Feld am Warenberg bewirtschaftet, vermutet, dass weggeworfener Abfall, zum Beispiel Glas, Ursache des Feuers sein könnte. Scherben wirken oft wie ein Brennglas. Da der Warenberg ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene ist, könnten sie den Müll weggeworfen haben, der sich entzündete.

Die Feuerwehr Villingen löscht das brennende Feld. | Bild: Hahne, Jochen

Langsam verschärft sich auch die Lage in den Wäldern. Derzeit steige das Waldbrandrisiko von Tag zu Tag, bestätigte Forstamtsleiter Tobias Kühn. Eine weiter Woche ohne Regen könnte gerade den Wald um die Grillstellen akut gefährden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein