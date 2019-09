Alle zwei Jahre findet das „Kochen im Grünen“ des Clubs kochender Männer Deutschland e.V. in der Rhein-Neckar-Gemeinde Ketsch statt. Dort treffen sich die verschiedensten Chuchinen aus ganz Deutschland, der Schweiz und Belgien zum gemeinsamen Kochen, Genießen und Verkosten. Von Freitagabend bis Sonntagmorgen wird gemeinsam gebruzelt, gedämpft, gegrillt, gebraten oder im Vakuum gegart. In 29 Kochzelten werden auf 850 Quadratmeter Schlemmereien angeboten wie sonst nirgends in der Republik.

Dieses Jahr konnte das 10. Kochen im Grünen mit über 700 Teilnehmenden gefeiert werden. Ein eigenes Organisationsteam von fünf Kochbrüdern und einigen lokalen und überregionalen Sponsoren machten das Fest, das bei traumhaften Sommertemperaturen stattfand, zu einem echten Highlight.

Chiliblutwurst und mehr

Die Romäus-Chuchi Villingen war auch in diesem Jahr mit von der Partie. Sieben Kochbrüder brachten an zwei Tagen rund 80 Portionen pro Gericht von einem Ruccola Cappucino mit Zimtsahne, Walnussgeröstl und gebratener Chiliblutwurst, einer Porchetta mit glasierten Zwiebeln und schwarzwälder Brot, einem Kresse Pannacotta mit Pilz-Nuss Tartar und (Malfatti) Spinat-Ricottanocken mit Parmesan Espuma und Pinenkernen an die Kochbrüder.

Nach dem Essen wurden in den einzelnen Zelten fröhlich Rezepte ausgetauscht, Kochgeschichten erzählt oder sich in großer Runde unterhalten. Am Samstagabend sorgten noch ein Feuerakrobat und eine Sängerin für den festlichen Rahmen des 10-jährigen Besehens.

Aus Villingen reisten 19 Teilnehmer mit Zelten oder Wohnmobilen an, die teilweise vollgeladen waren mit Zutaten oder Gerätschaften, die es erst vor Ort ermöglichten, die Gerichte herzustellen.

Im Kochteam der Villinger Romäus-Chuchi mit dabei waren waren die Kochbrüder Markus Flöß, Roland Besch, Fabian Meßmer, Roland Meßmer, Markus Kissendorfer, Christoph Jung und Jörg Gressenbuch.