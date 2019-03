von Redaktion

Bevor sich die Pforten der Neckarhalle für eine bunte Eröffnungswoche auftun, findet am Samstag, 23. März, um 19 Uhr die feierliche Schlüsselübergabe statt. Neben Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur sind auch die Bürger eingeladen, an diesem Abend schon einmal einen Blick in das neue Veranstaltungshaus werfen. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, ist für interessierte Bürger ein Kartenkontingent reserviert. Am Abend des 23. März erwartet die Gäste dann neben der Schlüsselübergabe an Oberbürgermeister Jürgen Roth ein unterhaltsames Eröffnungsprogramm mit einigen Überraschungen. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

Der Eintritt zu diesem Eröffnungsabend ist frei, für den Einlass werden jedoch Tickets benötigt. Diese gibt es – solange das Kontingent reicht – ab sofort um 9 Uhr im Amt für Kultur in Villingen sowie beim Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen und beim Bürgeramt im Rathaus Schwenningen. Am Sonntag, 24. März, findet ab 11 Uhr außerdem ein Tag der offenen Tür statt.