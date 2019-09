Kommentar zu den voraussichtlich 500 fehlenden Kindergartenplätzen im neuen Kindergartenjahr in Villingen-Schwenningen

Mit über 500 fehlenden Kinderbetreuungsplätzen in VS rechnet die Stadt im nun angelaufenen neuen Kindergartenjahr. Das wäre wohl ein neuer Höchststand und viele Eltern fragen sich, ob die Stadt den Ausbau der Kindergärten in den vergangenen Jahren